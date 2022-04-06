Кайрис: на фоне войны в Украине празднование 9 мая было бы абсурдным

Nuotrauka BNS/ Arnas Strumila

В Литве не должны проходить празднования по случаю 9 мая, когда россияне отмечают День победы во Второй мировой войне над нацистской Германией, потому что это было бы «абсурдно», считает министр культуры Симонас Кайрис.

По его словам, это следует оценивать не только в контексте войны России в Украине, но и в свете предупреждений разведки и полиции о возможных провокациях.

«Я думаю, что было бы абсурдно, если бы такие мероприятия проводились. Я уже вижу примеры, когда те или иные мэры сообщают и выступают против выдачи разрешений на такие мероприятия. Мне также было бы трудно понять, как могли бы проходить такие мероприятия. Мы должны понимать, что потенциал для провокаций в такой день действительно реален», — заявил министр журналистам в среду.

Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы предупредил, что нельзя исключать провокаций и инцидентов с применением насилия 9 мая.

«Не исключено, что во время этих событий могут иметь место провокации или насильственные инциденты», — говорится в комментарии ДГБ, предоставленном BNS на этой неделе.

Эти памятные мероприятия ежегодно организуются в разных городах Литвы российскими дипломатами совместно с представителями российских соотечественников.

Во время этих мероприятий обычно собирается несколько сотен человек с георгиевскими ленточками, которые Сейм сейчас готовится запретить из-за войны в Украине.

За их ношение, также как и за демонстрацию «Z», используемого Россией в военной агрессии в Украине, планируется предусмотреть ответственность.

По данным ДГБ, в преддверии 9 мая также могут быть попытки организовать, демонстрации в поддержку войны России в Украине, которые уже проходят в некоторых странах Евросоюза.

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