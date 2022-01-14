Как амортизировать ценовой шок

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Комментируя рост цен, Вилия Блинкявичюте утверждает, что правящие, несмотря на предлагаемые оппозицией меры, отказываются действовать.

«Приходится слышать оправдания, что увеличится минимальная заработная плата, будут повышены пенсии, введена пенсия “одинокого человека”, понемногу повышаются и другие выплаты. Я благодарю за это и поздравляю правящих, но возникает естественный вопрос: будет ли этого достаточно? Это только будет, а уже давно доходы съедает рост цен. Поэтому я возвращаюсь к необходимости применения льготного НДС как на газ, так и на электроэнергию для бытовых потребителей и основных продуктов питания в нынешней ситуации.

В первую очередь мы предлагаем снизить ставку НДС на электроэнергию и газ до 9% для бытовых потребителей. Этот наш проект находится в Сейме, но опять-таки правящие считают, что это совершенно необязательно делать. Но некоторые государства Евросоюза предприняли такие действия, ничего не ожидая. Такой тариф может быть утвержден на определенный период, с учетом сложившейся ситуации.

Мы регистрировали предложение о льготном 9% тарифе НДС на продукты питания первой необходимости. Но реакция такова, что это ничего не даст. Конечно, можно ничего не делать и говорить: а что мы можем сделать, цены на газ растут во всем мире. Но надо делать, чтобы как-то амортизировать огромный скачок цен. Для того и существуют правительство и правящая коалиция, которые все-таки еще имеют какой-то кредит доверия жителей Литвы», — подчеркнула председатель СДПЛ.

Вилия Блинкявичюте, европарламентарий, председатель Социал-демократической партии Литвы