Как будет меняться Вильнюс в 2021 году

Фото vilnius.lt

Велосипедные дорожки, новые зеленые насаждения, более удобные тротуары и заасфальтированные гравийные дороги по принципу партнерства – вот работы, которые начнутся в столице весной в соответствии с новым экологическим стандартом.

На развитие инфраструктуры будет выделено чуть больше 26 миллионов евро из бюджета Вильнюсского городского самоуправления и Фонда содержания и развития дорог.

С этого года в Вильнюсе применяется усовершенствованный стандарт экологического менеджмента, целью которого является улучшение качества инфраструктуры, отвечающей ожиданиям жителей Вильнюса. Одним из его основных принципов является защита и расширение площади новых зеленых насаждений, выделение большего пространства для пешеходов и предоставление избыточного асфальтового пространства для других видов мобильности и озеленения. Большое внимание уделяется повышению качества освещения дорожек, а также улучшению их эстетического вида.

В этом году большинство работ будет уделяться обеспечению устойчивой мобильности в городе – оборудование и развитие велосипедных и пешеходных дорожек, а также модернизация освещения, ремонт и реконструкция улиц.

Самая большая часть – почти половина от общей суммы будет направлена на реализацию комплексных инфраструктурных проектов, что будет способствовать созданию в городе более качественной инфраструктуры, удобной для всех участников дорожного движения. Вильнюс не только сохранит свое зеленое лицо, но и станет еще безопаснее, в Старом городе планируется снизить борта пешеходных дорожек, что сделает всех участников дорожного движения еще более равноправными. Тогда на некоторых других улицах появятся зеленые полосы, что не только с разделением движения будет способствовать повышению безопасности, но и привнесет в Вильнюс еще больше зелени.

Также планируется привести в порядок около 12 км улиц, проложить почти 14 км новых комфортабельных пешеходных дорожек и отремонтировать более 12 км существующих тротуаров.

Фото vilnius.lt

В этом году на велосипедные дорожки планируется выделить 3 миллиона евро. Эта сумма превратится в более чем 14 км новых велосипедных дорожек, предлагающих не только покататься на досуге, но и выбирать для поездок на работу менее загрязняющее окружающую среду транспортное средство.

Новые велосипедные дорожки – это важное звено и крупный шаг на пути к созданию непрерывной сети велосипедных дорожек. Планируется начать реализацию важных магистральных звеньев, соединяющих урбанизированные территории с центром города (улицы Альгирдо, Даряус ир Гирено, Гележинкялё, Жальгирё, Т. Нарбуто и др.). Также не менее важны велосипедные трассы местного и межрайонного сообщения (Тускуленай и др.).

В первой половине этого года самоуправление выделяет запланированные на асфальтирование гравийных дорог средства для частичного финансирования реализации проектов сообществ, участвующих в программе («50 и 50»). После утверждения Советом Вильнюсского городского самоуправления нового порядка (с которым можно ознакомиться здесь) самоуправление финансирует в определенных установленных случаях даже большую часть проектов, чем ранее. Также готовится план асфальтирования улиц в давно заселенных районах, который будет направлен на улучшение транспортной инфраструктуры в тех местах, где благоустройство улиц ожидается дольше всего. О конкретных планах будет объявлено позже.

Информация vilnius.lt