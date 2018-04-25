Как будут работать торговые центры в праздники

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В первый день Рождества в торговых центрах Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй будут закрыты магазины, предприятия общественного питания и развлекательные пространства. В канун Рождества магазины и другие учреждения в этих «Акрополисах» будут работать по сокращенному графику.

В Сочельник, 24 декабря, магазины, рестораны и развлекательные центры Akropolis закроются в 17.00, за исключением Maxima и Eurovaistinė, которые будут работать до 19.00, и вильнюсского Ermitažas, который будет работать до 18.00.

Во второй день Рождества, 26 декабря, Maxima, Eurovaistinė и вильнюсский Ermitažas в «Акрополисе» откроются на час позже, чем обычно, в 9 часов утра. Другие магазины, рестораны, кафе и поставщики услуг будут открыты в обычные часы, а спортивно-развлекательный бар O’Learys будет обслуживать своих клиентов в Вильнюсе дольше, чем обычно – до полуночи.

31 декабря «Акрополис» в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй будет закрыт раньше, чем обычно, в 20.00, за исключением Maxima и Eurovaistinė, которые будут обслуживать клиентов до 21.00.

1 января магазины, банки и почтовые отделения в «Акрополисе» будут закрыты, за исключением Eurovaistinė и Maxima. Кафе, рестораны и развлекательные заведения начнут работать 1 января c 12 часов дня.

Кроме того, магазины крупных торговых сетей – Maxima, Norfa, Lidl, Iki и Rimi в праздничный период будут заканчивать работу раньше, а на Рождество, 25 декабря, работать не будут.

Так, магазины сети Lidl в первый день Рождества и 1 января работать не будут. 24 декабря магазины этой сети закроются в 18.30, 26 декабря будут работать с 10 до 19.30, а 31 декабря закроются в 20 час.

В праздничный период магазины сети Iki закроются раньше, а 25 декабря вообще не будут работать. 24 декабря магазины закроются в 20 час, а 26 декабря откроются в 9 час. 31 декабря магазины закроются в 20 час, а 1 января будут ждать покупателей с 10 час.

Магазины сети Norfа не будут работать 25 декабря и 1 января. 24 декабря магазины Norfа будут работать на 2 часа, а 31 декабря – на 1 час короче.

Магазины торговой сети Maximа не будут работать 25 декабря, в Сочельник закроют свои двери в 19 часов, а 26 декабря начнут работу с 9 утра, завершив ее по обычному графику, за исключением магазина в торговом центре Europa, который закроется в 18 часов. 31 декабря магазины Maximа будут работать до 21.00. Только три магазина в этот день в Вильнюсе закроются немного раньше. В 19.00 закончит работу Maxima в ТЦ Outlet Park и магазин в ТЦ CUP. До 17 часов будет работать магазин Maxima в ТЦ Europа. В первый день 2020 года все магазины этой торговой сети откроются в 12.00, но 1 января не будут работать пять магазинов: в вильнюсских ТЦ Outlet Park, Ozas, Europa, каунасском – Akropolis и клайпедском – Banginis.

Все магазины торговой сети Rimi в Сочельник (24 декабря) закроются раньше: торговые центры формата hyper закроются в 20 час., а небольшие в зависимости от города – до 19 час., 18 час. или 17 час. 25 декабря магазины сети Rimi работать не будут. 26 декабря магазины откроются в 9 час. и будут работать до 20 час. До 20 час. магазины Rimi будут работать 31 декабря. 1 января магазины формата hyper будут работать с 12 час. до 20 час. Исключение составят магазины Rimi в ТЦ Nordika и панявежском Ryо, в Вильнюсе на ул. Линкмяну, 22, и на ул. Укмяргес, 233, а также в Мажейкяй, на ул. Жемайтийос, 38. Эти магазины 1 января работать не будут.

Информация «ЛК», BNS