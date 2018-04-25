Как будут выплачивать пособия по бюллетеням после продления карантина

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После того как в Литве был продлен карантин, у многих родителей возник вполне логичный вопрос: как теперь продлить бюллетень и дальше получать по нему выплаты? Ответим сразу — для этого необходимо сделать пару очень важных вещей, сообщает «Содра».

Родителям, опекунам, приемным родителям или бабушкам-дедушкам, которые останутся с детьми дошкольного и младшего школьного возраста или с детьми с ограниченными возможностями до 21 года, которые посещают школу, следует обратиться к своим детским врачам, которые, в свою очередь, продлят бюллетень. О продленном бюллетене следует проинформировать и работодателя.

Такой же порядок действителен и в отношении тех, кто ухаживает за людьми с ограниченными возможностями, если они посещали какие-то дневные центры. В свою очередь, работодатель проинформирует «Содру», и специалисты «Содры» смогут назначить и сделать выплаты по болезни. В тех случаях, когда работник уже находится на бюллетене по причине карантина или экстремальной ситуации, работодателю не следует вносить его в список работников, которые находятся в простое.

Если работник признан временно нетрудоспособным уже после того, как было объявлено о простое, работодатель может прервать простой для этого работника и проинформировать об этом Службу занятости или не прерывать, проинформировать об этом «Содру» и указать период простоя. Если простой не будет прерван, работник получит заработную плату за простой, однако выплаты по бюллетеню за эти дни не будет.

В свою очередь, жители, занимающиеся индивидуальной деятельностью, которые платили взносы социального страхования, смогут получить выплаты по болезни, даже если еще не задекларировали доходы за прошлый год, но в таком случае им выплатят минимум — 152 с небольшим евро, а после подачи декларации все пересчитают и выплатят оставшуюся сумму.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ