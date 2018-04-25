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Как гуляли – веселились, подсчитали …

  • Фото BFL/Irmantas Gelūnas

На рождественские украшения Вильнюс, Каунас и Клайпеда потратили 812 тысяч евро, сообщает BNS.

Наибольшую сумму предоставил столичный муниципалитет — 334 тысячи евро, Каунас — 288 тысяч евро, Клайпеда — 190 тысяч евро. Такие цифры были предоставлены представителями муниципалитетов этих городов. Пресс-секретарь Вильнюсского городского самоуправления Неринга Колкайте сказала BNS, что за организацию праздничного оформления в столице отвечает «Švenčių studija». Муниципалитет выделил 86 тысяч евро на рождественскую елку на Кафедральной площади. В стоимость новогодней елки входила установка, украшение, декорирование праздничной площади, присмотр, демонтаж и транспортировка. Концерт в честь зажжения елки обошелся в 35 тысяч евро, 14 тысяч евро пошли на освещение и украшение трех столичных виадуков и мостов — Жверино, Нарбуто и Каролинишкю. 17 тысяч евро было выделено для елки на Ратушной площади. Украшение сквера Одминю и площади Лукишкес обошлось в 30 тысяч евро. Еще 124 тысячи евро были выделены на освещение проспекта Конституциёс, Ратушной площади, улиц Вокечю, Т. Врублевскё, Пилес, Аушрос Варту, Стиклю, Гарюну, Саванорю, Укмяргес, Даряус ир Гирено, улиц Гальвес, Молету и Нямянчинес.

Пресс-секретарь Каунасского городского самоуправления Аудроне Гудоните сообщила BNS, что установка и деятельность Рождественского городка организованы Каунасским культурным центром совместно с создателем елки Йолантой Шмидтене. Город потратил 61 тысячу евро на главную елку, еще 42 тысячи евро стоило украшение Ратушной площади, и в 25 тысяч евро обошлись новые рождественские украшения для города. Муниципалитет также выделил 160 тысяч евро для праздничных мероприятий, которые продлятся до 6 января.

Пресс-секретарь муниципалитета Клайпеды Аушра Лукаускене сказала BNS, что государственное учреждение Klaipėdos šventės заботится о праздниках в портовом городе. Оно выиграло муниципальный конкурс с призом в 90 тысяч евро. Что отличает портовый город от других крупных городов, так это тот факт, что его главная ель традиционно была подарена местными жителями. Игорь и Светлана Степановы подарили городу зеленую ель высотой 11 метров, выращенную в загородных садах. В праздничный период муниципалитет также установил открытый каток на Театральной площади, и в этом году на уличных фонарях висит на 256 украшений больше, чем раньше.

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Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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