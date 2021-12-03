Как избежать ДТП: опасность на зимних дорогах

Даже на зимней резине нужно двигаться с меньшей скоростью, если дорожное покрытие мокрое или скользкое. Также рекомендуется держаться на большем расстоянии от впереди идущего автомобиля и маневрировать более осторожно. Когда асфальт мокрый или скользкий, тормозной путь автомобиля увеличивается до двух раз.

Кроме того, специалисты призывают водителей проверить, исправны ли фары, дворники и в каком состоянии находится автомобиль.

Эксперты отмечают, что без должного освещения водители хуже ориентируются на дороге, это затрудняет обнаружение препятствий, в том числе пешеходов.

«Регулировка фар тоже немаловажна. Неправильно отрегулированные фары плохо освещают дорогу, ослепляя других водителей. Есть риск, что ослепленный водитель может не заметить, например, поворот дороги, выехать на встречную полосу или въехать в кювет. Также важно отрегулировать противотуманные фары так, чтобы свет, который они излучают, не был слишком высоко. Также необходимо проверить задние фонари – важно, чтобы они правильно светились не только при включении, но и при нажатой педали тормоза. В случае внезапной остановки свет фар может помочь едущим следом людям правильно отреагировать на ситуацию. По этой же причине все поворотники должны быть в исправном состоянии. Также следует позаботиться о чистоте фар – грязные, пожелтевшие стекла фар ухудшают видимость», – отметили специалисты.

Для того чтобы поездка была безопасной, нужно убедиться, исправна ли система обогрева стекол, боковых зеркал и самого автомобиля. Также необходимо проверить уровень тормозной и охлаждающей жидкостей. Старая тормозная жидкость, потерявшая свои свойства, может увеличить тормозной путь и вызвать неисправность тормозов, что также может привести к аварии.

Если у виновника ДТП не застрахован автомобиль

Периодически фиксируют случаи, когда водители в целях экономии не оформляют обязательную страховку автомобилей. Специалисты страховых компаний советуют, что делать в случае ДТП.

Представители страховых компаний в один голос говорят: если вы попали в аварию и выяснилось, что автомобиль другого участника ДТП не застрахован, – звоните в полицию. Только так вам удастся избежать дополнительных проблем. При этом у вас будет гарантия, что вы не понесете убытки.

Бывают случаи, когда водители, не застраховавшие свой автомобиль, пытаются договориться с другой стороной о том, чтобы те подождали, пока он застрахует автомобиль. Они также предлагают вообще не фиксировать ДТП или изменить время и дату происшествия. По словам специалистов, если выясняется, что во время аварии один из автомобилей был не застрахован, а вопрос был решен по взаимной договоренности, то потерпевший может остаться без страховки и стать соучастником преступления. По этой причине лучше не идти на поводу у виновника ДТП и не заключать с ним никаких соглашений.

Помните, если ситуация до конца не ясна, страховая компания не станет сразу выплачивать страховку. Сначала она проведет расследование. Также специалисты напоминают, что иногда договориться и заплатить ущерб наличными пытаются молодые водители без двухлетнего стажа. Дело в том, что за совершенное ДТП им, возможно, придется пересдавать экзамены.

Напомним, что если в случае аварии вы не вызывали полицию, а самостоятельно заполнили декларацию, где указан виновник аварии, то административный штраф за ДТП платить не придется.

Подготовлено по сообщениям СМИ