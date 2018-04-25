Как машины получают названия?

Jetta. Образовано от англ. jet stream — струйное течение. Это узкий воздушный поток с большими скоростями в верхней тропосфере и стратосфере.

Passat. Тропический ветер, дующий между тропиками круглый год, в Северном полушарии с северо-востока, в Южном — с юго-восточного направления.

Другие бренды автомобилей тоже принимали решения в названии своих машин не просто так — тюркоязычные племена Кашкайцы, кочующие в Иране, вдохновили на имя модель Qashqai у Nissan.

Модель Camaro у Chevrolet берет истоки от Camarade — термина, означающего боевого товарища или союзника.

Также в названиях авто много всяческих сокращений и аббревиатур: Audi TT — Tourist Trophy или Dodge SRT — Street Racing Technology.

А иногда машины не могут получить задуманное название из-за присвоения отдельных букв другими производителями, например, Tesla так и не завладела именем «Sexy» потому что литеру «Е» присвоил Mercedes-Benz своему Е-классу. Или же Porsche проиграл Peugeot в цифрах 901, так как ноль посередине может использовать только французский автобренд, но модель 911 Porsche, как оказалось, звучит очень неплохо.

На сегодняшний день выбор названия автомобилей сложнее и сложнее. Поэтому многие компании упрощают задачу, используя буквы как принадлежность к классу — Q3, Q5, Q7, как у немецкого бренда Audi.

Сейчас принимают решения в именах для машин целые комиссии, и нередко объявляется конкурс на столь ответственное дело. Разумеется, с учетом всех авторских прав. Победитель конкурса получает заслуженное вознаграждение и становится счастливым обладателем имени в модели автомобиля.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ