Как меняется Литва

Между тем экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас прогнозирует, что из-за затянувшегося карантина в Литве может активизироваться эмиграция и увеличиться «тень». «Если карантин вовремя не отменить, появятся и такие отрицательные факторы, как рост «тени», то есть часть отраслей привыкнет работать в «тени». Ни для кого не секрет, что немало компаний, которые работают в регионах, игнорируют запреты и работают. Да и сами запреты действуют недолго, пока люди не мобилизуются. Соответственно, чем дальше, тем больше нелегальной деятельности», – сказал он.

«В странах Западной Европы сейчас карантин мягче. Мы как маленькая открытая экономика, которая постоянно сталкивается с угрозой эмиграции, вряд ли можем позволить себе более длительный и жесткий карантин, чем в большинстве западных стран. Желательно, чтобы мы одними из первых открыли экономику. Надо делать все, чтобы до того времени пандемию контролировали не карантином, а иными способами», – сказал он, отметив, что «карантин – это крайняя мера, ее используют, когда других возможностей управления нет».

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ