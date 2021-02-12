Как меняется Литва

По данным литовского Департамента статистики, второй месяц подряд фиксируется снижение количества постоянно проживающих в стране граждан.
Число постоянных жителей в Литве упало больше чем на 2 тысячи. На начало января этого года в Литве постоянно проживали 2795175 человек, причем в декабре 2020 года их число составляло 2797223 жителя. Снижение с декабря по январь составило 2048. Таким образом, число постоянных жителей в Литве снижается уже второй месяц подряд.
Тем не менее если сравнивать показатели за год – с начала января 2020-го по январь 2021-го, то число постоянных жителей в Литве выросло на 1085 – с 2794090 до 2795175.
Ранее Департамент статистики прогнозировал, что в 2021 году страна продолжит терять население. Ожидается, что в этом году оно снизится почти на 5 тысяч человек.
Между тем экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас прогнозирует, что из-за затянувшегося карантина в Литве может активизироваться эмиграция и увеличиться «тень». «Если карантин вовремя не отменить, появятся и такие отрицательные факторы, как рост «тени», то есть часть отраслей привыкнет работать в «тени». Ни для кого не секрет, что немало компаний, которые работают в регионах, игнорируют запреты и работают. Да и сами запреты действуют недолго, пока люди не мобилизуются. Соответственно, чем дальше, тем больше нелегальной деятельности», – сказал он.
«В странах Западной Европы сейчас карантин мягче. Мы как маленькая открытая экономика, которая постоянно сталкивается с угрозой эмиграции, вряд ли можем позволить себе более длительный и жесткий карантин, чем в большинстве западных стран. Желательно, чтобы мы одними из первых открыли экономику. Надо делать все, чтобы до того времени пандемию контролировали не карантином, а иными способами», – сказал он, отметив, что «карантин – это крайняя мера, ее используют, когда других возможностей управления нет».
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ