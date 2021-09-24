Как научиться жить с коронавирусом

Хорошей новостью Клюге назвал то, что мир сейчас более готов к коронавирусу, чем в феврале 2020 года, когда число случаев заражения и смертей начало активно расти в разных странах, вследствие чего ВОЗ объявила о начале пандемии.

При этом Клюге признал, что «с начала октября до конца ноября мы снова можем увидеть пик госпитализаций и смертности. Мы не можем исключать введения локальных карантинов и локального закрытия школ».

Ковидный паспорт: преимущества и недостатки

Третья неделя сентября в Литве началась болезненно: количество больных коронавирусом растет, фиксируется высокая смертность, пишет BNS. По словам вирусолога Саулюса Чаплинскаса, ситуация быстро ухудшается.

Вирусолог высказал сомнения в связи с тем, что COVID-19 можно контролировать с помощью паспорта возможностей, и даже назвал опасность, которую он в себе таит. «Слишком мало людей привито для того, чтобы остановить распространение вируса, вирус мутировал, нынешние штаммы, особенно «дельта», распространяются намного быстрее, чем первичный вариант. Сейчас заражение происходит намного быстрее, больной выделяет в 10 раз больше вируса», – сказал профессор.

Несмотря на то что в начале осени в Литве хотя бы одной дозой были привиты 50% жителей, это не дает положительного результата: в прошлом году в Литве 11 сентября от вируса не умер ни один человек, а в этом году — больше 10. Такая статистика С.Чаплинскаса не удивляет, он заметил, что люди не должны слепо доверять только своему иммунитету. «У части людей есть иммунитет, но этого мало, чтобы вирус не распространялся. Если привитый или переболевший получают большую дозу вируса, они также могут стать носителями вируса. Первые 5 дней они его переносят так же, как непривитые, только не так долго. Спустя 5 дней они выделяют меньше вируса – непривитые дольше бывают заразными», – сказал ученый.

С.Чаплинскас считает, что паспорт возможностей дает пользу лишь в краткосрочном периоде, позже это средство будет иметь меньший эффект. «Наверное, все понимают, что этот документ, как цифровой, так и бумажный, не останавливает распространения вируса. Важно поведение людей. Когда мы говорим о COVID-19, мы говорим о поведении каждого из нас. Наличие QR-кода имеет кратковременный эффект, это только отсрочка проблемы, а не ее решение», – сказал вирусолог. Приближается не только зимний период, но и время простуд, это время покажет, какой вред может нанести паспорт возможностей: люди без документа не смогут попасть в аптеку, а владельцы документа могут слишком уж расслабиться. «Человек не сможет попасть в аптеку, куда обычно ходил, в ТЦ без этого QR-кода. Возможно, это избыточное ограничение нанесет человеку больше вреда. Особенно во время простуд, когда люди чаще ходят в аптеки. С другой стороны, владельцы этого QR-кода могут не беречь себя, не надевать маски в закрытых помещениях, в результате это принесет вред», – считает специалист.

Несмотря на рост числа больных и смертности, С. Чаплинскас полагает, что нового карантина быть не должно. По его мнению, введение карантина только покажет, что люди еще не научились жить с вирусом. «Карантин — политическая, а не медицинская мера. Его предлагали в самом начале, когда о вирусе было известно немного, когда не было вакцины, не было ясно, как распространяется вирус. Поэтому и просили людей воздержаться от общения, оставаться дома, чтобы врачи успели больше узнать о вирусе. Если мы продолжаем говорить о карантине, значит, мы не выучили урок, чтобы жить в новой реальности: вирус никуда не уйдет», – сказал ученый.

Вакцина Pfizer-BioNTech действенна и против дельта-штамма

Вакцина Pfizer-BioNTech действенна и против дельта-штамма коронавируса, также и в плане защиты от осложнений и смерти, показывает произведенный Департаментом статистики Литвы анализ данных.

В соответствии с данными представленного в правительстве исследования эффективность этой вакцины против дельта-штамма составляет 77-80%, сообщает BNS.

«У полностью вакцинированных риск заразиться примерно в пять раз меньше, то есть это вакцина особо высокой эффективности, я бы сказал, это прекрасные результаты», – сказал журналистам представитель Департамента статистики Йонас Бачялис. Он подчеркнул, что эффективность вакцины выше для молодых людей и тех, кто привился недавно (эффективность превышает 90%).

В плане госпитализации эффективность вакцины достигает 83-92%. Риск госпитализации для непривитых в десять раз превышает риск для привитых.

Риск умереть для непривитых как минимум в двадцать раз выше, чем для привитых, показал анализ.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ