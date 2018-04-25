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Как немцы обходят высокую плату за кратковременную остановку в аэропортах?

Фото pixabay.com

На днях в аэропорту Дюссельдорфа ввели в строй новую систему автоматического сканирования номеров в зоне высадки пассажиров (обычно эту верхний уровень аэропортов).

Здесь провожающим автомобилям можно бесплатно находиться до 10 минут, а за следующие 5 минут придется платить 5 евро, после чего — по три евро за каждые пять минут. Выгоднее сразу поставить машину на краткосрочную парковку и заплатить 9 евро в час.

На уровне прибытия пассажиров (это обычно на уровень ниже) время бесплатного нахождения автомобиля составляет всего две минуты. Если лимит не превышен, турникеты после сканирования номерного знака на выезде открываются автоматически, что позволяет экономить время проезда контрольных пунктов и избегать скопления машин.

Весной этого года правила для зоны посадки и высадки пассажиров изменили также аэропорты Кёльна/Бонна, предварительно установив на въезде турникеты. Здесь лимит бесплатного времени на посадку или высадку составляет тоже 10 минут. Следующие 15 минут стоят 5 евро. Полчаса свыше бесплатного лимита обойдутся еще дороже: 12 евро. А это не всем по карману.

Поэтому немцам, которые не особо в восторге от этих новых правил, приходится иногда ждать прибытия рейсов на резервной полосе автобана, ведущего в аэропорт, откуда их гоняет полиция, так как стоять там нельзя. Встречающим пришлось искать выход из положения и они его нашли — теперь они останавливаются и ждут прибытия самолета и выхода из здания аэропорта пассажира на близлежащих лесных стоянках, предназначенных для отдыхающих в заповедных зонах. Это Ванская пустошь, посреди которой, собственно, и находится кельнский аэропорт. А это не запрещено.

Похожим путем иногда пользуются встречающие в будапештском аэропорту — иногда они припарковываются в близлежащей автозаправке и ждут, когда вышедший из здания аэропорта пассажир позвонит им и попросит подъехать.

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