Как обуздать кризис? 

Регуляторы энергорынка Литвы, Латвии и Эстонии будут сотрудничать с биржей электроэнергии «Nord Pool», выясняя причины повышения цен на электроэнергию на бирже. Вопрос — будут ли готовы выводы через несколько месяцев?

Многие страны ЕС уже приняли решения, которые помогут бизнесу сохранить жизнеспособность — в Литве речь идет только о компенсациях жителям и повышении минимальной месячной заработной платы, что опять ляжет на плечи бизнеса. Реакция политиков на попытку бизнеса объяснить, что предприятия остановятся: у нас пока не зафиксировано ни одного банкротства, и это обычная бизнес-истерия. Вопрос — что будет, когда этот шлюз откроется?

Кабинет министров утвердил предложение о выплате компенсаций клиентам компании «Пярлас Энергия», заявившей о прекращении с сентября своей деятельности, которые еще не выбрали другого поставщика, но забыли сообщить, что это делается за счет всех жителей Литвы.

С весны мы говорили о необходимости решений для бизнеса, обеспечения оборотных средств и доступа к капиталу, так как это обеспечило бы не только стабильность деятельности компаний, но и возможность обеспечения собственной генерации.

Политики продолжают требовать от бизнеса взять на себя ответственность за приостановленную деятельность, сокращение сотрудников и прочее, а когда они возьмут на себя ответственность за отсутствие политической воли для принятия нужных решений?

Видмантас Янулявичюс, президент Конфедерации промышленников Литвы