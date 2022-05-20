Как остановить рост цен на продукты?

«Война России против Украины нанесла сильный удар по мировой продовольственной системе. Сегодня фермерам, в том числе и в Литве, из-за высоких цен сложно приобрести удобрения и топливо. И у Европы, и у Литвы очень мало времени, чтобы остановить рост цен на продукты», — отметила Вилия Блинкявичюте, член Европарламента, председатель Социал-демократической партии Литвы.

В своей резолюции Европарламент призвал к немедленному согласованию плана действий по поставкам продовольствия внутри и за пределами ЕС. Основная идея заключается в увеличении производства продуктов питания внутри ЕС с целью обеспечения продовольственной безопасности населения Европы (в том числе Украины).

Мы призвали Европейскую комиссию увеличить местное производство продуктов питания и использовать сельскохозяйственные земли только для производства продуктов питания и кормов. Также поддержать наиболее пострадавшие пищевой и сельскохозяйственный секторы, предложить фермерам меры по смягчению последствий резкого роста цен на удобрения, продлить меры поддержки развития сельских районов, введенные из-за пандемии, активировать резерв на антикризисное управление в размере 479 млн евро и разрешить странам ЕС оказывать помощь сельскохозяйственному сектору.

Ситуация обязывает действовать. Давайте посмотрим на цены на продукты питания в магазинах Литвы и послушаем, что говорят представители пищевой промышленности и фермеров нашей страны. Их прогнозы очень печальны: цены на продукты могут вырасти в 2-3 раза, если не будут приняты существенные решения.

Тем не менее значительное количество конкретных решений должно быть принято национальными правительствами. Какими могут быть эти решения?

Крайне необходимо создать механизм кредитования для фермеров, чтобы они могли покупать удобрения. Дорогие удобрения — дорогая еда.

Также необходимо предусмотреть общие меры по необходимой поддержке сельскохозяйственного и пищевого производства (включая льготы на топливо, электроэнергию, газ) и устранить некоторые чрезмерные ограничения, снижающие мощности производства продовольствия. Национальный резерв продовольственной безопасности Литвы должен быть увеличен.

Среди прочего не упомянуты льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) для продуктов питания. Решение по данному вопросу каждая страна ЕС принимает самостоятельно.

Только три страны Европейского союза не снизили НДС на основные продукты питания. Необходимо ввести такую ​​льготу и в Литве. Ведь такие налоговые льготы отлично работают. Это показывает пример других стран. Также можно договориться с социально ответственными торговцами — именно так и поступала Польша перед войной. Была достигнута договоренность о том, что предприниматели воспользуются льготой и снизят цену на свои товары на полках магазинов на сумму льготы. И они свое слово держат.

В конце концов, большая часть цен на продукты питания обусловлена ​​более высокими ценами на энергоносители. Уже сегодня страны ЕС в большей или меньшей степени берут на себя это бремя, чтобы граждане и бизнес меньше пострадали от огромных цен на энергоносители.

Европарламент поддержал необходимость отказа от энергоресурсов из России и повышения энергетической независимости Евросоюза. В результате перед большинством стран ЕС неизбежно встанут сложные задачи по отказу от российского газа, нефти и угля. Я убеждена, что, только когда ЕС станет не зависимым от ресурсов России, цены на энергоносители в Европе станут более стабильными, более предсказуемыми, а нагрузка на государства, бизнес и граждан снизится.

Как бы ни хотелось, это не произойдет за один день. А кушать хочется каждый день. Поэтому необходимо сделать все возможное для того, чтобы в этом году вырастить максимально возможный урожай и произвести больше продуктов как в Литве, так и во всей Европе. Это защитит наш народ от роста цен на продукты и нехватки продовольствия.