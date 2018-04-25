Как перехитрить своего ребенка

Кадр из фильма/GPĮ

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С 13 сентября зрителей приглашаем посмотреть животрепещущую комедию для всей семьи «Дорогой папа».

Познакомьтесь с Вадимом, владельцем огромной торговой сети (акт. Владимир Вдовиченко). Его всегда найдете там, где крутятся большие деньги. У него всегда достаточно изворотливости и хитрости. Он всегда первый, всегда азартный, всегда готов! Да, Вадим — это тот, о котором говорят, что «у него нюх на деньги», но беда в том, что подходит он к делу не всегда этично.

Манипулирование и денежные аферы — это рутина деятельности Вадима. Он в этом чувствует себя как рыба в воде. Та миллиардная сделка с солидным инвестором из Китая должна была пойти по сценарию, но подножку магнату подставил… его собственный, когда-то придуманный план. Он переписал свою империю на мать-старушку, которая в завещании оставила контрольный пакет акций супермаркета своей единственной внучке. Похоже, что всеми уважаемый бизнесмен просто забыл, что у него есть дочь!

Включив талант очаровательного манипулятора, Вадим отправляется в небольшой провинциальный городок, полагая, что легко возьмет свои 500 миллионов долларов у шестнадцатилетней дочери, но рыжеволосая Алина (актриса Валентина Ляпина) — вся в отца! Не пальцем деланная девчушка прекрасно чувствует намерения «дорогого» папочки и отдавать наследство не собирается!

Остроумная, полная саркастичного юмора комедия для всей семьи «Дорогой папа» — с 13 сентября.

Премьера в Литве: 13 сентября 2019 г.

Страна: Россия

Жанр: комедия

Режиссер: Михаил Паходников Актеры: Владимир Вдовиченков («Рэкетир», «Если бы я тебя любил», «Салют-7»); Валентина Ляпина («Ералаш»); Владимир Сычев («Физрук», «Ералаш»); Ирина Пегова («Экипаж»). Николай Шрайбер («Аритмия»)

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