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TOP,Новости,Общество,Транспорт

Как пережить предпраздничные пробки на дорогах

  • Nuotrauka BFL/Andrius Ufartas

Ежегодно в преддверии рождественских и новогодних праздников на улицах столицы и других городов Литвы заметно возрастает интенсивность дорожного движения.

По словам представителей компании “Susisiekimo paslaugos”, совсем избежать пробок в это время не получится. Между тем они делятся советами, как провести в пробках как можно меньше времени.

В первую очередь, нужно учесть, что в предпраздничное время транспортные потоки вырастают не только в утренние и вечерние часы-пик, но и в дневное время и на выходных.

В среднем, интенсивность движения перед Рождеством и Новым годом вырастает примерно на 15-20%, и для того чтобы наиболее эффективно контролировать транспортные потоки, осуществляется постоянное наблюдение за ними в реальном времени.

При этом автоматизированная система регулирования и управления светофорами реагирует на любые изменения на улицах и подбирает наиболее подходящие программы для светофоров на определённых перекрёстках и т.н. “зелёных коридорах”.

Специалисты также отмечают, что очень важно и поведение водителей в пробках, ведь заторы формируются тогда, когда автомобили блокируют перекрёстки, когда водители постоянно мечутся из одной полосы в другую или же занимаются тем, чем за рулём заниматься не следует.

Согласно подсчётам, если бы все водители вовремя реагировали на зелёный сигнал светофора, пропускная способность перекрёстков могла бы увеличиться на 35%.

Специалисты рекомендуют водителям не зевать и вовремя реагировать на светофоры, заранее планировать свои маршруты и не перестраиваться на перекрёстках в последний момент, а также не путешествовать одним и уступать дорогу общественному транспорту.

В предпраздничный период специалисты компании “Susisiekimo paslaugos” рекомендуют пользоваться общественным транспортом, тем более, что есть такие мобильные приложения как m.Ticket или m.stops.lt, при помощи которых можно легко спланировать свою поездку.

В ночь с 25 на 26 декабря, а также с 31 декабря на 1 января, будут курсировать ночные автобусы.

В новогоднюю ночь ночные автобусы начнут курсировать раньше, а с 20:00 до 04:00 поездки в Вильнюсе на общественном транспорте будут абсолютно бесплатными.

Информация vilnius.lt

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