Как получить статус беженца или временную защиту в ЕС: алгоритм для украинцев

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Спасаясь от войны, почти 2 миллиона украинцев уже уехали заграницу — преимущественно в страны Евросоюза. После пересечения границы и украинских граждан есть три варианта — получить право на законное пребывание до 90 дней в странах ЕС, оформить временную защиту в ЕС или же подать документы на статус беженца, сообщает unian.net

Переселенцы могут выбрать приемлемый для себя вариант в зависимости от того, на какой срок они приехали в страну, хотят ли найти работу и планируют ли возвращаться в Украину.

Право на законное пребывание странах ЕС

Каждый украинец может беспрерывно проживать в стране Евросоюза на законных основаниях в течение 90 дней. Органы власти рекомендуют воспользоваться этим правом, если у вас есть место, где можно остановиться, и финансовые возможности.