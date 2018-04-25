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Транспорт

Как правильно дезинфицировать авто

Фото BFL/Томасас Лукшиса

Во время вспышки коронавируса и других заболеваний важно правильно ухаживать за салоном своего автомобиля. Всего несколько простых советов помогут сделать авто безопасной средой не только для вас, но и для вашей семьи и других пассажиров.

Наиболее эффективным оружием против вирусов, которые могут «поселиться» в салоне, является правильная дезинфекция. Одним из самых доступных и простых средств являются дезинфицирующие салфетки. Также можно приготовить в домашних условиях смесь из антибактериального жидкого мыла и воды. Налейте эту смесь в бутылку с распылителем и промывайте периодически панель, стекла и другие поверхности салона.

Также важно уделить внимание различным деталям интерьера – это руль, «диски» управления кондиционером, радио / сенсорный экран, переключатели окон и переключатель передач. Используйте пылесос для уборки салона, поскольку пыль и прочий мусор могут быть домом для разных видов бактерий и микробов.

На что стоит обратить повышенное внимание

Сиденья и подголовники. Проще тем, кто имеет кожаные сиденья или из кожзаменителя. Здесь тоже для очистки можно использовать салфетки или мыльный раствор. Если в машине тканевые сиденья, их стоит мыть мыльным раствором.

Ковры для пола. Их нужно мыть водой с мылом. Кроме того, ковры нужно мыть с обратной стороны немного тщательнее.

Не забудьте периодически чистить кондиционер, в котором могут накапливаться плесень и споры. Необходимо вовремя менять воздушный фильтр салона.

Немаловажно, чтобы и внешне авто было чистым, поскольку грязь может распространяться по всему автомобилю. Особое внимание уделяйте дверным ручкам. Специалисты не советуют использовать спирт для протирания дверных ручек и других элементов, поскольку цветные детали могут плохо отреагировать на его химический состав.

Кстати, в интернете распространены мифы об использовании водки для борьбы с коронавирусом. Однако водка не содержит достаточно этилового спирта (40% по сравнению с необходимыми 70%), чтобы уничтожить коронавирус. Поэтому протирать салон автомобиля водкой не нужно.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ

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