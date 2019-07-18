Как пройти техосмотр?

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Нет никакого секрета в том, что обязательный техосмотр для водителей — это своеобразный экзамен. Согласно статистике, только половина водителей проходят его с первого раза. Между тем специалисты уверены, что этот «экзамен» можно сдать с первого раза, и дают свои рекомендации по этому поводу.

При техосмотре проверяется техническое состояние авто. Многие дефекты и недостатки, оказывающие влияние на безопасность и исправность автомобиля, можно определить и самому. Устранив возможные неисправности, можно избежать возникающих при техосмотре рекомендаций по ремонту или даже приглашения на повторный техосмотр. Выполнение нижеприведенных указаний по силам каждому обычному водителю.

Во-первых, это документы. Они должны быть в полном порядке. Необходимо позаботиться об обязательной страховке, а также проверить, все ли данные внесены правильно. Помимо этого, стоит проверить газобаллонное оборудование, если таковое установлено в автомобиле.

Во-вторых, необходимо оценить внешний вид вашей техники. На автомобиле не должно быть ржавчины, проевшей кузов, а также острых элементов, которые могут причинить вред другим участникам дорожного движения. Безусловно, автомобильные стекла и фары должны быть без повреждений. Система освещения также должна быть в порядке. Фары должны светить согласно требованиям: под определенным углом, чтобы не ослеплять водителей, двигающихся навстречу, и обеспечивать вам хорошую видимость. Большое внимание уделяется системе омывания стекол.

Под капотом должен быть тоже полный порядок. Специалисты в обязательном порядке проверяют уровень масла в двигателе, а также не просачивается ли где какая жидкость. Особое внимание — тормозной системе. Важны не только показатели, но и физическое состояние. Проверяют состояние тормозных колодок, а также состояние тормозных дисков. Очень важно, чтобы в тормозной системе не было никаких протеканий, а тормозная жидкость была хорошего качества. Ее рекомендуют менять каждые 2-3 года. Ну и не забудьте о ручном тормозе.

Наряду с вышеперечисленным большое внимание уделяется подвеске автомобиля. Сайленблоки, шарниры, оси, амортизаторы и прочие элементы подвески должны быть в полном порядке, не издавать подозрительных звуков. Тишина должна быть, как в библиотеке.

Ну, и наконец система выхлопа и покрышки. Они тоже должны быть в идеальном состоянии, чтобы не дымили и чтобы не лысые.

Технический осмотр можно осуществить на любой станции, независимо от места регистрации водителя или транспортного средства. Водителям мы советуем пользоваться возможностью предварительной записи и рациональнее планировать свое время. На сайте ассоциации предприятий технического осмотра можно заранее зарегистрироваться на технический осмотр или сделать это с помощью специальной программы, приспособленной для смартфонов.

Водители на портале могут заказать сообщение о заканчивающемся сроке действия технического осмотра. Оно заблаговременно присылается в виде эсэмэски. Такой метод информирования водитель должен заказать на портале.

Не забывайте, что безопасность на дороге превыше всего, и технически исправный автомобиль плюс ваша бдительность за рулем являются главными составляющими.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ