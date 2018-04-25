Как распознать банковского мошенника?

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В последние недели полиция и банки сообщают о случаях, когда людям звонят мошенники, которые выдают себя за банковских работников и пытаются заполучить личные данные, в том числе доступ к интернет-банку и PIN-кодам.

Банк SEB предупредил о мошенничестве через SMS

Клиентов призвали быть бдительными и не открывать активные ссылки. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Отмечается, что злоумышленники рассылают короткие SMS от имени банка с предложением обновить учетную запись Smart-ID. В таких сообщениях содержится активная ссылка на поддельный сайт интернет-банкинга.

«Мы призываем клиентов проявлять бдительность и ни в коем случае не открывать отправленные через SMS активные ссылки в интернет-банк и не вводить данные для входа. При открытии веб-сайта всегда важно проверить адресное поле браузера и убедиться, что это официальный сайт банка», – заявил директор департамента профилактики банка SEB Аудрюс Шапола.

По его словам, клиентам важно знать, что сам банк не отправляет в сообщениях активные ссылки на интернет-банк или сокращенные ссылки.

Специалисты подчеркнули, что мошенники с помощью современных технологий могут отправлять SMS под любым именем отправителя – это может быть название как госучреждения, так и банка.

Пользователей просят критически оценивать входящие сообщения, содержащие запросы на открытие вложения или ссылки, а также на ввод данных для подключения к интернет-банку.

Ложные сообщения клиентам банка Luminor

Банк Luminor сообщает, что некоторые клиенты банка 7 сентября получили письма от мошенников, в которых их просят открыть документ. Банк просит клиентов не открывать такие письма и хранить свои данные в тайне. 7 сентября часть клиентов банка получили письма, которые названы SWIFT. Эти письма похожи на те, которые рассылает клиентам банк Luminor. Банк предупреждает, что это спам, цель которого – «заразить» компьютер клиента и похитить личные данные. Банк просит клиентов ни в коем случае не открывать пристегнутый к письму документ, а если человек это сделал — связаться со специалистами в сфере ИТ, чтобы они проверили — не инсталлированы ли в компьютере вирусные программы. Банк просит клиентов держать персональные данные в тайне, не открывать подозрительные письма, никому не передавать коды подключения к э-банкингу. Если есть подозрения, что коды могли похитить, надо немедленно связаться с банком.

Задействовали «полицию»

В начале месяца эстонская полиция получила сообщение об одном случае мошенничества, в котором в телефонной беседе злоумышленник представился полицейским и попросил сотрудничать с банком.

Полиции сообщили, что жительнице Нарвы по телефону сказали по-русски, что звонят из банка Swedbank, и поинтересовались, слышала ли женщина о мошенничествах. Позвонившая мошенница пыталась убедить жертву зайти в интернет-банк. Женщина отказалась и завершила разговор, но через некоторое время ей поступил еще один звонок визуально с банковского номера. Звонивший представился полицейским и попросил, чтобы женщина сотрудничала с банком. Позже с женщиной снова связался мошенник, жертва последовала инструкциям, и в итоге был нанесен ущерб более чем в 4800 евро.

«Для предупреждения и раскрытия случаев мошенничества мы сотрудничаем с банками, но в рамках этого сотрудничества мы не передаем друг другу личные данные клиентов — такая информация защищена обеими сторонами. Банк может посоветовать клиенту обратиться в полицию, но мы никогда не выдаем банку данные об обратившихся к нам людях. Ситуация, когда полиция звонила бы клиенту по просьбе банка, исключена», — отметили представители полиции.

Swedbank призывает к бдительности

Остерегайтесь – активизировались мошенники, которые звонят и просят назвать данные карты и интернет-банка. Мошенники часто выдают себя за сотрудника банка или же сотрудника Smart-ID. Помните – банк никогда не позвонит вам, чтобы выяснить данные вашей расчетной карты, номер пользователя интернет-банка или коды Smart-ID! Даже если вы видите номер банка и к вам обращаются по имени, помните, что мошенники придумывают все новые способы заставить вас поверить, что звонит сотрудник банка.

Возникли сомнения относительно безопасности? Сообщите нам, в Swedbank. Звонить можно круглосуточно по телефону 1884 (телефон для звонков из-за границы: +370 5 268 4444) в следующих случаях:

вы заметили подозрительные операции на своем счете; подозреваете, что к вашему интернет-банку получил доступ посторонний человек; столкнулись с мошенниками, которые пытаются выманить у вас идентификационные данные или присвоить ваши средства.

В случае обнаружения подозрительных операций на вашем счете банк может связаться с вами лично. Следует помнить, что банковские работники в телефонном разговоре никогда не просят назвать идентификационные данные, пароли, ПИН-коды или другую секретную информацию. Банковские работники могут запросить определенные идентификационные данные лишь в том случае, если вы сами позвонили по указанным выше телефонам банка, и лишь в целях идентификации личности.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ