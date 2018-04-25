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Образование

Как сдавать экзамены?

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Экзамены на аттестат зрелости в литовских школах могут состояться в обычном порядке, если карантин закончится до начала июня или даже до середины июня, говорит министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс. Об этом сообщает BNS.

«Никто не может сегодня сказать, когда закончится карантин. Мы думаем, что если он закончится до июня, может, еще до середины июня, то мы сможем организовать выпускные государственные экзамены в обычном порядке», – сказал А. Монкявичюс на пресс-конференции на минувшей неделе.

«Мы наметили и другие сценарии в зависимости от того, как может складываться ситуация. Сегодня я сформировал группу планирования, в состав которой вошли все основные социальные партнеры, и мы очень спокойно, в течение двух недель, взвесив каждый сценарий, представим оценки, каким может быть окончание учебного года», – сказал министр.

После того, как почти две недели назад в стране был введен карантин, чтобы обуздать распространение коронавируса, уже отложены некоторые экзамены на аттестат зрелости, а от проверки знаний четвероклассников, восьмиклассников и десятиклассников было решено отказаться.

Минобразования сообщило, что сейчас рассматривается несколько вариантов сдачи экзаменов на аттестат зрелости. Один из них – начать эти экзамены 1 июня, другой – с 22 июня, когда обычно проводится повторная сессия.

В первом варианте прием в профессиональные школы и высшие школы страны будет проводиться с опозданием в две-три недели. Если экзамены придется перенести на вторую половину июня, то прием будет проводиться в конце августа – начале сентября.

Информация «ЛК», BNS 

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