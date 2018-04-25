Как сделать защитную маску: видео шаг за шагом

Nuotrauka BFL/ Linas Bielinis

Поскольку в стране наблюдается острый дефицит медицинских масок и респираторов, предлагаем использовать альтернативные решения – повязывать на лицо платки, шарфы или же сделать защитную маску самостоятельно.

В соцсетях появилось множество инструкций, как самостоятельно изготовить маску в домашних условиях. Предлагаем несколько из них, как быстро изготовить маску в домашних условиях.

Несколько вариантов для обладателей швейной машинки и золотых рук:

Инструкция по изготовлению одноразовой маски: