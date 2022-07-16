Как скоро Чехия перейдет на евро?

Фото BNS/Жигимантаса Гядвилы

В Чехии усиливаются голоса в поддержку перехода страны на евро. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сторонники этой идеи считают, что переход на евро назрел.

Они предлагают ускорить введение в Чешской Республике европейской валюты, а до тех пор — начать общенациональное обсуждение этой темы. По их мнению переход на евро привел бы к большей бюджетной ответственности. Свою позицию они обосновывают тем, что страны еврозоны обязаны руководствоваться введенным Брюсселем «Пактом стабильности и роста», который не позволяет сворачивать на путь глубокого бюджетного дефицита.