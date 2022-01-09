Как скрывают налоги

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Управление Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Вильнюсского округа проводит широкомасштабное досудебное расследование о возможном уклонении от уплаты налогов, предоставлении неверных сведений о доходах и обманном ведении учета. Есть подозрения, что два предприятия по перевозке посылок, обслуживающих торговцев в Гарюнай, могли не учесть более 2,6 млн евро доходов и не заплатить государству более полумиллиона евро налогов. Следствие возглавляет Вильнюсская окружная прокуратура, сообщает СРФП.

Подозревается, что два зарегистрированных в столице общества, занимающихся доставкой посылок в Литве, а также в Варшаву, Прагу, Будапешт, Париж, могли не включить в свой учет с апреля прошлого года более 2,6 млн евро. Должностные лица полагают, что эти доходы были получены наличными за услуги по перевозке посылок (товаров), оказанные в основном физическим лицам, работающим на столичном рынке Гарюнай. Следствие полагает, что сумма не уплаченных государству налогов может превышать 544 тыс. евро.

В начале декабря СРФП провела 42 обыска в помещениях предприятий, по месту жительства, в автомобилях. Во время обыска были обнаружены и изъяты почти 600 тыс. евро наличными деньгами, документы, другие важные для следствия улики.

Задержаны 17 человек, всем им предъявлено подозрение в обманном ведении учета и уклонении от уплаты налогов, предоставлении неверных сведений о доходах. Временно ограничено и право подозреваемых диспонировать имуществом: изъято почти 600 тыс. евро, арестованы недвижимое имущество стоимостью 518 тыс. евро, транспортные средства, общая стоимость которых составляет более 122 тыс. евро. Следствие продолжается.

За обманное ведение учета и уклонение от уплаты налогов подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ