Как водители реагируют на велосипедистов

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В темное время суток велосипедисты в Литве не всегда заботятся об отражателях и других средствах безопасности. Опрос страховой компании Ergo показал, что о правилах дорожного движения велосипедистам порой напоминают сами водители автомобилей.

По данным опроса, 65 процентов автомобилистов заявили, что они предупредят велосипедистов об опасности, если встретят их ночью на дороге без отражателей. Треть водителей предпочтут предупредить велосипедиста с помощью звукового сигнала.

«Каждый четвертый водитель не ограничился бы этим, а, замедлив скорость и открыв окно, напомнил бы велосипедисту о необходимости соблюдения требований безопасности движения. Еще шесть процентов водителей остановились бы и, выйдя из машины, строго поговорили бы с велосипедистом о безопасности», – говорится в сообщении.

Представитель страховой компании Римвидас Поцюс отметил, что при возникновении различных ситуаций на дорогах нельзя руководствоваться эмоциями.

По его словам, неожиданный сигнал автомобиля может испугать велосипедиста и привести к серьезной аварии. Также опасно разговаривать с другим участником дорожного движения через открытое окно, когда машина находится в пути, поскольку водитель в первую очередь должен сконцентрироваться на дороге. Попытку остановиться и поговорить с велосипедистом также стоит предпринимать только в том случае, если это безопасно и не угрожает ни водителю, ни велосипедисту, ни другим участникам дорожного движения.

По правилам дорожного движения, в темное время суток на велосипеде спереди должна гореть белая фара, а сзади – красная. Сам велосипедист должен быть одет в светоотражающий жилет. Лица младше 18 лет должны ездить в шлемах.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ