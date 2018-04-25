Как восстановить экономику

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Решение правительства ослабить некоторые ограничения в сфере розничной торговли и сфере услуг является шагом в правильном направлении, но, по мнению экономистов, это не предотвратит спад бизнеса.

По их словам, на это влияют изменения в поведении населения — они обеспокоены как распространением коронавируса, так и снижением доходов, пишет BNS.

Падения розничных продаж не избежать

По мнению экономиста банка SEB Тадаса Повилаускаса, ослабление ограничений сократит спад розничной торговли в этом году, но было бы наивно полагать, что удастся полностью избежать спада.

«Из имеющихся данных видно, что первые недели апреля были очень плохими для всего сектора розничной торговли, за исключением крупных розничных сетей и аптек — в основном тех, которые были в состоянии работать. Теперь их ряды будут расширяться, и это уменьшит ежегодное снижение, но нужно быть большими оптимистами, полагая, что розничная торговля вернется на прежний уровень», — сказал Т. Повилаускас BNS.

По его словам, снижение розничных продаж в марте могло составить около 10 процентов, а в апреле и мае — около 20 процентов.

Жигимантас Маурицас, экономист Luminor Bank, отметил, что снятие ограничений в первую очередь окажет положительное влияние на малые и средние предприятия в регионах. «Я думаю, что этот шаг можно было сделать гораздо раньше или деятельность большинства этих компаний вообще не стоило ограничивать», — сказал BNS Ж. Маурицас.

Однако, по его словам, это решение не окажет существенного влияния на экономическую ситуацию, поскольку спад наблюдается даже в тех странах, которые не применяют строгие карантинные меры, например, Швеция или некоторые штаты Америки.

Влияние факторов потребительского поведения населения

По словам экономиста Ж. Маурицаса, потоки клиентов будут оставаться относительно низкими, пока паника по поводу коронавируса не пройдет.

«Вероятно, это понимает и часть бизнеса. Поэтому основной целью является убедить население в том, что угроза мала либо ее больше не существует. Только тогда мы сможем ожидать прорыва в восстановлении товарооборота», — сказал экономист Luminor.

Т. Повилаускас подчеркнул, что восстановление экономики во многом будет зависеть от поведения населения.

«Для людей важно почувствовать, что скоро наступит улучшение. Пока это чувство, хоть и призрачное, побуждает людей возвращаться в магазины и совершать покупки, но, если ситуация длительное время не будет меняться, это чувство исчезнет, ​​будут уменьшаться и доходы людей. В случае если количество заболеваний сократится и во второй половине мая мы сможем вернуться к более достойной жизни, снижение потребления, безусловно, не будет столь болезненным», — прогнозирует экономист SEB.

Однако, по его словам, если после снятия ограничений число заболеваний начнет резко возрастать и условия карантина снова будут ужесточены, то пострадают как бизнес, так и население.

З. Сорокене: Мелкие торговцы подвергаются дискриминации

По словам руководителя Литовской ассоциации малых предпринимателей и торговцев Зиты Сорокене, отношение правительства к субъектам предпринимательской деятельности неодинаково. Она считает, что ограничения ведения деятельности на торговых площадках (рынках, базарах) являются дискриминационными. По ее словам, торговля растениями и семенами особенно важна в данный момент, но, хотя правительство разрешило торговлю в специально отведенных местах на открытом воздухе, по какой-то причине их нельзя продавать на торговых площадках. По словам З. Сорокене, фермеры, торгующие саженцами растений, семенами и саженцами деревьев, обычно занимали около половины мест на рынках, на торговых площадках обычно работают мелкие предприниматели и фермеры, их не менее 70 тысяч человек.

Информация «ЛК», BNS