Как восстановить экономику

default image
Аэропорты Литвы хотят частично возобновить полёты

Подробнее...
default image
Чехия первой из европейских стран открыла границы после начала пандемии

Подробнее...
default image
БелАЭС не будет препятствием в общении Литвы и Беларуси

Подробнее...
default image
В РФ рекордный суточный рост COVID-19 после трех дней снижения

Подробнее...
default image
Еврокомиссия хочет, чтобы вопросом выборов в Польше занялся Совет ЕС

Подробнее...
default image
Р.Кароблис: спад ВВП скорректирует планы развития армии, придётся экономить

Подробнее...
default image
Литовские компании объединяются для производства медсредств

Подробнее...
default image
Запрет на международные поездки в Австралии продлится ещё несколько месяцев

Подробнее...
default image
Зараженную COVID-19, сбежавшую из больницы, предлагают наказать общественными работами

Подробнее...
default image
США хотят сменить руководство ВОЗ

Подробнее...
default image
Службы с прихожанами можно проводить ежедневно, кроме воскресений

Подробнее...
default image
Президент призывает жителей выбирать для летнего отдыха Литву

Подробнее...
default image
Коронавирус в Беларуси

Подробнее...
default image
В ООН высказались за создание международной администрации по проблеме долгов

Подробнее...
default image
Летние кафе смогут работать, если обеспечат безопасность посетителей

Подробнее...
default image
Польша передает гуманитарную помощь Беларуси для борьбы с COVID-19

Подробнее...
default image
ЕС – Израилю: аннексия Западного берега "не останется без ответа"

Подробнее...
default image
США и Германия заверили, что обязательства по безопасности Литвы не меняются

Подробнее...
default image
В Китае наметились новые очаги эпидемии коронавируса

Подробнее...
default image
G20 обязуется принять меры в защиту работников наиболее уязвимых отраслей

Подробнее...
default image
Г. Науседа: план восстановления экономики ЕС должен быть соразмерен масштабу кризиса

Подробнее...
default image
В Испании отменили празднование Томатины

Подробнее...
default image
Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на 540 млрд евро

Подробнее...
default image
С полуночи сняты ограничения передвижения в Неменчине

Подробнее...
default image
Греция может начать принимать туристов с июля

Подробнее...
default image
В Литве подтверждён 40-й случай смерти от коронавируса

Подробнее...
default image
В Литве подтверждено ещё 12 случаев коронавируса, общее число – 1410

Подробнее...
default image
Почти половина жертв COVID в Европе выпала на учреждения соцопеки

Подробнее...
default image
А.Вярига: от массового тестирования медиков отказались, так как часть их работает из дома

Подробнее...
default image
Грета Тунберг ликует: глобальный кризис "оздоровил планету"

Подробнее...
default image
Работы по восстановлению Нотр-Дама возобновят 27 апреля

Подробнее...
default image
Застывшую торговлю несколько оживила Пасха

Подробнее...
default image
Самый большой в мире айсберг уменьшился в размерах

Подробнее...
default image
Температура на Земле достигнет рекордных значений в ближайшие годы

Подробнее...
default image
Г. Науседа сказал президенту Израиля об уважении к Виленскому Гаону, пригласил в Литву

Подробнее...
default image
Сегодня в столице завершается отопительный сезон

Подробнее...
default image
Трамп временно остановил иммиграцию в США

Подробнее...
default image
На швейном предприятии в Неменчине – 87 случаев коронавируса

Подробнее...
default image
В больницах находится 137 пациентов с коронавирусом, в реанимации – 18

Подробнее...
default image
Премьер и министр финансов Литвы отказались отвечать на вопросы оппозиции

Подробнее...
Перекресток мнений,Экономика

Как восстановить экономику

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Решение правительства ослабить некоторые ограничения в сфере розничной торговли и сфере услуг является шагом в правильном направлении, но, по мнению экономистов, это не предотвратит спад бизнеса.

По их словам, на это влияют изменения в поведении населения — они обеспокоены как распространением коронавируса, так и снижением доходов, пишет BNS.

Падения розничных продаж не избежать

По мнению экономиста банка SEB Тадаса Повилаускаса, ослабление ограничений сократит спад розничной торговли в этом году, но было бы наивно полагать, что удастся полностью избежать спада.

«Из имеющихся данных видно, что первые недели апреля были очень плохими для всего сектора розничной торговли, за исключением крупных розничных сетей и аптек — в основном тех, которые были в состоянии работать. Теперь их ряды будут расширяться, и это уменьшит ежегодное снижение, но нужно быть большими оптимистами, полагая, что розничная торговля вернется на прежний уровень», — сказал Т. Повилаускас BNS.

По его словам, снижение розничных продаж в марте могло составить около 10 процентов, а в апреле и мае — около 20 процентов.

Жигимантас Маурицас, экономист Luminor Bank, отметил, что снятие ограничений в первую очередь окажет положительное влияние на малые и средние предприятия в регионах. «Я думаю, что этот шаг можно было сделать гораздо раньше или деятельность большинства этих компаний вообще не стоило ограничивать», — сказал BNS Ж. Маурицас.

Однако, по его словам, это решение не окажет существенного влияния на экономическую ситуацию, поскольку спад наблюдается даже в тех странах, которые не применяют строгие карантинные меры, например, Швеция или некоторые штаты Америки.

Влияние факторов потребительского поведения населения

По словам экономиста Ж. Маурицаса, потоки клиентов будут оставаться относительно низкими, пока паника по поводу коронавируса не пройдет.

«Вероятно, это понимает и часть бизнеса. Поэтому основной целью является убедить население в том, что угроза мала либо ее больше не существует. Только тогда мы сможем ожидать прорыва в восстановлении товарооборота», — сказал экономист Luminor.

Т. Повилаускас  подчеркнул, что восстановление экономики во многом будет зависеть от поведения населения.

«Для людей важно почувствовать, что скоро наступит улучшение. Пока это чувство, хоть и призрачное, побуждает людей возвращаться в магазины и совершать покупки, но, если ситуация длительное время не будет меняться, это чувство исчезнет, ​​будут уменьшаться и доходы людей. В случае  если количество заболеваний сократится и во второй половине мая мы сможем вернуться к более достойной жизни, снижение потребления, безусловно, не будет столь болезненным», — прогнозирует экономист SEB.

Однако, по его словам, если после снятия ограничений число заболеваний начнет резко возрастать и условия карантина снова будут ужесточены, то пострадают как бизнес, так и население.

З. Сорокене: Мелкие торговцы подвергаются дискриминации

По словам руководителя Литовской ассоциации малых предпринимателей и торговцев Зиты Сорокене, отношение правительства к субъектам предпринимательской деятельности неодинаково. Она считает, что ограничения ведения деятельности на торговых площадках (рынках, базарах) являются дискриминационными. По ее словам, торговля растениями и семенами особенно важна в данный момент, но, хотя правительство разрешило торговлю в специально отведенных местах на открытом воздухе, по какой-то причине их нельзя продавать на торговых площадках. По словам З. Сорокене, фермеры, торгующие саженцами растений, семенами и саженцами деревьев, обычно занимали около половины мест на рынках, на торговых площадках обычно работают мелкие предприниматели и фермеры, их не менее 70 тысяч человек.

Информация «ЛК», BNS 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.