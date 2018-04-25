TOP,Новости,Транспорт

Какие рейды ждут водителей в сентябре

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В первые дни учебного года особое внимание будет уделяться движению на дорогах. 

После долгих летних каникул дети в школу возвращаются немного рассеянными, забывают правила дорожного движения, поэтому обращаемся ко всем водителям и просим быть внимательными и осторожными, не нарушать правила, не спешить и пропускать пешеходов.

Особенно важно, чтобы родители четко и ясно объяснили детям основные правила дорожного движения: для учащихся начальных классов ещё до 1 сентября выбрали безопасный маршрут от дома до школы и обратно, прошли по нему несколько раз, при этом необходимо объяснить, как правильно переходить дорогу, на какие знаки обращать внимание. Чтобы ребенок был более спокоен и уверен в себе, рекомендуем как можно дольше провожать его в школу и встречать после уроков.

23 августа — 8 сентября контроль обеспечения безопасности дорожного движения для пешеходов и велосипедистов, контроль за обязанностями водителей в отношении пешеходов и велосипедистов.

30 августа — 2 сентября контроль трезвости, интоксикации от наркотических или других психотропных веществ, контроль допустимой скорости движения транспортных средств, контроль безопасности движения, маневрирования, обгона, проезда через перекрестки.

3 — 8 сентября будет осуществляться превентивная мера, посвященная выявлению водителей, которые за рулем говорят по мобильному телефону, занимаются деятельностью, не связанную с вождением, кроме того, будут проверять, используют ли водители и пассажиры ремни , а велосипедисты — шлемы, есть ли в автомобилях детские кресла.

16 — 22 сентября будут проверять соблюдение скоростного режима, маневрирование, правильность обгона, пересечения перекрестков.

Информация ЛК

Последние новости

default image
Продажа алкоголя в День знаний

Подробнее...
default image
Какие рейды ждут водителей в сентябре

Подробнее...
default image
В Вильнюсе начинаются Дни столицы

Подробнее...
default image
Сооснователь Alibaba: Люди будут работать 12 часов в неделю

Подробнее...
default image
Опрос элиты: самый влиятельный спортивный представитель - А.Сабонис

Подробнее...
default image
В Чехии отмечается рост ксенофобии

Подробнее...
default image
Еврокомиссия призывает Великобританию представить предложение по Brexit в ближайшее время

Подробнее...
default image
Из-за засухи ЕК повысила авансы прямых выплат фермерам

Подробнее...
default image
Греция ждет переговоров с ФРГ о военных репарациях

Подробнее...
default image
В сентябре в школу пойдут 29 тыс. первоклассников

Подробнее...
default image
Лукашенко предложил Болтону "перезагрузку отношений"

Подробнее...
default image
Р. Тамашунене: приоритет в повышении зарплат пожарникам и пограничникам

Подробнее...
default image
Спикер В. Пранцкетис поддерживает изучение влияния России на политическую систему Литвы

Подробнее...
default image
Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана

Подробнее...
default image
Корь зафиксирована в четырех странах Европы

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы планирует запретить использование диких животных в цирке

Подробнее...
default image
Swedbank: развитие экономики Литвы в этом году будет самым активным из 3-х стран Балтии

Подробнее...
default image
В Буньоле прошли томатные бои

Подробнее...
default image
Учреждаемая правая партия хочет привлечь избирателей консерваторов в Литве

Подробнее...
default image
В Испании собрались бастовать сотрудники Iberia и железнодорожники Renfe

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600