Какие рейды ждут водителей в сентябре

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

🔊 Воспроизвести

В первые дни учебного года особое внимание будет уделяться движению на дорогах.

После долгих летних каникул дети в школу возвращаются немного рассеянными, забывают правила дорожного движения, поэтому обращаемся ко всем водителям и просим быть внимательными и осторожными, не нарушать правила, не спешить и пропускать пешеходов.

Особенно важно, чтобы родители четко и ясно объяснили детям основные правила дорожного движения: для учащихся начальных классов ещё до 1 сентября выбрали безопасный маршрут от дома до школы и обратно, прошли по нему несколько раз, при этом необходимо объяснить, как правильно переходить дорогу, на какие знаки обращать внимание. Чтобы ребенок был более спокоен и уверен в себе, рекомендуем как можно дольше провожать его в школу и встречать после уроков.

23 августа — 8 сентября контроль обеспечения безопасности дорожного движения для пешеходов и велосипедистов, контроль за обязанностями водителей в отношении пешеходов и велосипедистов.

30 августа — 2 сентября контроль трезвости, интоксикации от наркотических или других психотропных веществ, контроль допустимой скорости движения транспортных средств, контроль безопасности движения, маневрирования, обгона, проезда через перекрестки.

3 — 8 сентября будет осуществляться превентивная мера, посвященная выявлению водителей, которые за рулем говорят по мобильному телефону, занимаются деятельностью, не связанную с вождением, кроме того, будут проверять, используют ли водители и пассажиры ремни , а велосипедисты — шлемы, есть ли в автомобилях детские кресла.

16 — 22 сентября будут проверять соблюдение скоростного режима, маневрирование, правильность обгона, пересечения перекрестков.

Информация ЛК

Последние новости