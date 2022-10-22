Какие языки учат в школах ЕС

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Евростат представил результаты исследования, посвящённого иностранным языкам, которые жители Евросоюза изучают в школах. Выяснилось, что большинство учащихся начальной и средней школы в ЕС изучают по крайней мере один иностранный язык. В 2020 году в Евросоюзе как минимум один иностранный язык изучали 96,1% учащихся начальной школы, 98,4% учащихся младших классов средней школы и 90,3% учащихся старших классов средней школы.

60% учащихся старших классов средней школы в Евросоюзе изучали в качестве обязательных предметов в рамках учебной программы два или более иностранных языка. В 2019 году этот показатель был ниже на 1%.

Исследователи отмечают, что ситуация с изучением иностранных языков в ЕС существенно отличается в разных странах. В Люксембурге и Франции все учащиеся старших классов средней школы изучали в 2020 году два или более иностранных языка. В Румынии, Финляндии и Чехии доля учеников, осваивающих два или более иностранных языка в рамках программы школ также была высока – 99%. Чуть ниже этот показатель в Словакии и Эстонии (по 98% в обеих странах), Словении (96%) и Хорватии (94%). Германия, где не менее двух иностранных языков изучают более половины учащихся, оказалась в середине списка. Самый низкий показатель зафиксирован в Греции, Португалии и Ирландии.

Наиболее популярным иностранным языком в Евросоюзе остаётся английский. В 2020 году в старших классах этот язык изучали 96% учащихся. Вторым по популярности стал испанский (27%), третьим – французский (22%), четвёртым – немецкий (21%). На пятом месте оказался итальянский (3%).