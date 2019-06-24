Какой будет Лукишкская площадь?

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

В Вильнюсском окружном суде рассматривается дело о мемориальном комплексе на Лукишкской площади. В конкурсе, объявленном Министерством культуры и Центром современного искусства в конце 2017 года, победил проект Андрюса Лабашаускаса. Авторы другого проекта – мемориала Витиса – просят суд признать проект победителя недействительным. Было запланировано, что макет проекта А. Лабашаускаса будет представлен на площади в феврале, однако он до сих ждет экспертной оценки.

Главный архитектор Вильнюса Миндаугас Пакальнис недавно высказал сомнение в необходимости разрушения уже реконструированной Лукишкской площади с целью создания мемориального комплекса «Холм свободы».

«Видимо, мы развернем широкую дискуссию, действительно ли все нужно делать с учетом первоначального замысла художника, — отметил М. Пакальнис. — Я сомневаюсь, что надо все рушить, когда уже потрачены деньги налогоплательщиков на обустройство площади».

В выводах Департамента культурного наследия, представленных суду, говорится, что сооружение, коим является монументальная скульптура работы А. Лабашаускаса, «нарушит такое ценное качество Лукишкской площади, как ровный рельеф».

Произведение молодого архитектора можно установить и в другом месте, считают некоторые эксперты.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt