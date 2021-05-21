Какой будет «минималка»?

Генеральный директор Литовской конфедерации промышленников Ричардас Сартатавичюс сказал, что формула установления ММЗ должна быть пересмотрена. «Мы предлагаем пересмотреть формулу установления ММЗ посредством переноса обсуждаемых сейчас в ведомствах Евросоюза (ЕС) критериев, по которым ММЗ должна устанавливаться на основании покупательной способности минимальной зарплаты с учетом затрат на жизнь, общего уровня зарплат и его распределения, темпа роста зарплат и производительности труда», — сказал на заседании Р. Сартатавичюс.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене и вице-министр финансов Миндаугас Лютвинскас предложили руководствоваться представленной БЛ формулой.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните сказала, что минимальная зарплата в Литве, которая сейчас составляет 642 евро, со следующего года должна увеличиться, однако насколько, будет известно, когда выяснится средняя зарплата, сообщает BNS. «Этот вопрос более-менее освобожден от политических веяний, он стал автоматическим. Какое-то повышение будет, на какую сумму – пока не могу сказать», – сказала И. Шимоните.

Трехсторонний совет договорился о том, что “минималка” должна составлять не менее 45% и не более 50% средней зарплаты. Парламент Литвы не принял к рассмотрению поправки об установлении “минималки” не больше 55% средней зарплаты. Инициаторы проекта утверждали, что это повысило бы минимум на 70 евро. По данным Департамента статистики, в Литве в октябре 2020 года около 10 проц. работающих получали минимальную или меньшую зарплату, из них большая часть работала неполный рабочий день. В последний раз минимальная зарплата была увеличена в январе 2021 года с 607 до 642 евро «на бумаге».

Кроме того, в парламенте Литвы рассматривают поправку к закону о зарплатах — хотят переводить зарплаты исключительно на счета жителей в банках. Утверждают, что это поможет в борьбе с тенью, однако представитель работодателей Данас Арлаускас убежден, что это не снизит тень. Он считает, что это протежирование банков. По мнению представителей Ассоциации бухгалтеров, это один из способов введения запрета на наличные, последствия которого ощутят не только жители, но и бизнес.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ