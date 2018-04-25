Какова цена тепла

В октябре стоимость централизованного отопления для жителей Вильнюса составит 3,40 цт за киловатт-час, что на 20 процентов ниже по сравнению с ценой за киловатт-час в аналогичный период прошлого года. Столь низкая стоимость отопления в столице в нынешний зимний сезон установлена впервые за последнее десятилетие.
По словам генерального директора Вильнюсских тепловых сетей Гядиминаса Баракаса, в Вильнюсе в этом году начало отопительного сезона со столь низкой цены обусловлено снижением цен на топливо.
Базовая стоимость тепла состоит из двух составляющих: постоянной и переменной. Постоянная составляющая охватывает рентабельность инвестиций и затраты на амортизацию, ремонт, обслуживание и т. п., необходимые для обеспечения безопасной и надежной поставки тепла. Эти расходы не зависят от количества производимого тепла. Переменная составляющая стоимости зависит от цен на приобретаемое на протяжении соответствующего периода топливо и цен на закупленное тепло.
«Принимаемые решения позволяют и в дальнейшем предлагать оказываемые услуги по значительно меньшей цене. Сравнивая текущую стоимость тепла с ценой в предыдущие периоды, следует отметить, что 10 лет назад постоянная составляющая стоимости тепла, зависящая от инвестиций предприятия и его усилий, направленных на оптимизацию процессов, была почти в полтора раза выше, чем сейчас. В наибольшей степени сложившееся положение обусловлено усовершенствованием и повышением эффективности процессов организации ремонта и обслуживания, управления заработной платой, административными расходами и долгосрочными активами», – утверждает вице-мэр Валдас Бенкунскас.
Однако рекордно низкая стоимость киловатт-часа тепла не является гарантией низких сумм в счетах потребителей. Зачастую недостаточная герметичность многоквартирного дома или не приведенный в порядок тепловой узел становятся причиной крупных потерь тепла. Подсчитано, что жильцы нереновированного дома могут потреблять в 3,5 раза больше тепла по сравнению с жильцами аналогичного, но обновленного дома, сообщает Вильнюсская мэрия.
Относительно обслуживания систем внутреннего отопления и подачи горячей воды жильцы в первую очередь должны обращаться к администратору дома или председателю жилтоварищества, однако тепловые сети также предлагают воспользоваться бесплатной услугой и пригласить экспертов предприятия, которые выполнят оценку состояния теплоузла и предложат решения по улучшению ситуации.
Информация «ЛК», vilnius.lt