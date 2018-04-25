Какова цена тепла

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В октябре стоимость централизованного отопления для жителей Вильнюса составит 3,40 цт за киловатт-час, что на 20 процентов ниже по сравнению с ценой за киловатт-час в аналогичный период прошлого года. Столь низкая стоимость отопления в столице в нынешний зимний сезон установлена впервые за последнее десятилетие.

По словам генерального директора Вильнюсских тепловых сетей Гядиминаса Баракаса, в Вильнюсе в этом году начало отопительного сезона со столь низкой цены обусловлено снижением цен на топливо.

Базовая стоимость тепла состоит из двух составляющих: постоянной и переменной. Постоянная составляющая охватывает рентабельность инвестиций и затраты на амортизацию, ремонт, обслуживание и т. п., необходимые для обеспечения безопасной и надежной поставки тепла. Эти расходы не зависят от количества производимого тепла. Переменная составляющая стоимости зависит от цен на приобретаемое на протяжении соответствующего периода топливо и цен на закупленное тепло.