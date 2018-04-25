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Калифорния обсуждает, чем и как расплатиться с потомками рабов

Фото pixabay.com

Законодатели Калифорнии, самого крупного штата Америки, традиционно поддерживающего демократов, создают целевую группу для изучения и выработки рекомендаций по возмещению ущерба афроамериканцам – потомкам рабов, которых не было в этом штате и до Гражданской войны.

Создание такого рода юридической структуры поддержали в минувшую субботу 33 сенатора – против были лишь трое, пишет в воскресенье, 30 августа, газета The New York Post.

«Давайте внесем ясность: использование труда рабов, как в Калифорнии, так и по всей стране, породило расовое неравенство, которое продолжает негативно влиять на условия жизни чернокожих» – заявила в ходе заседания Ассамблеи сенатор-демократ Холли Митчелл из Лос-Анджелеса.

Политик также отметила «непропорциональные» масштабы безработицы, уровня преступности, а также количества бездомных и зараженных коронавирусом среди ее соплеменников.

Комиссия, которая начнет работать не позднее июня 2021 года, разработает различные формы социальной реабилитации и возмещения ущерба «потомкам рабов».

В статье сообщается, что в последние два года аналогичные законы обсуждались в штатах Техас, Нью-Йорк и Вермонт. Законодатели предлагали возмещать нанесенный чернокожим ущерб наличными, жилищной помощью, снижением платы за обучение, прощением студенческих ссуд, профессиональным обучением или инвестициями в афроамериканскую общину.

Сенатор Стивен Брэдфорд, демократ из города Гардины, округ Лос-Анджелес, поддержавший данный законопроект, напомнил, что в пятницу США отмечают 57-я годовщина Марша на Вашингтон и ставшей легендой речи борца за права черных Мартина Лютера Кинга, начинавшейся словами «У меня есть мечта2.

«Если бы 40 акров земли и мул, обещанные в рамках освобождения рабов, были переданы их потомкам сегодня, мы все были бы миллиардерами. Многие говорят: у меня не было рабов. Унаследовали богатство – наследуйте и долги рабовладельцев», – потребовал Брэдфорд.

Напомним, что полководец Уильям Шерман, воевавший на стороне северян во время Гражданской войны, освобождал рабов в южных штатах и обещал выдать каждой чернокожей семье 40 акров земли и одного мула. В 1865 году Конгресс одобрил такие выплаты для 4 млн освобожденных рабов, но президент Эндрю Джексон отказался подписывать документ. С тех пор фраза «40 акров и мул» закрепилась в массовом сознании как символ того долга, который государство США так и не выплатило чернокожему населению.

NEWSru.com.il

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