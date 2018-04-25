«Камень любви» от Сергея Евтухова

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В столичной галерее «Mažoji galerija», что на Латвю, 19А, открылась выставка известного вильнюсского художника, скульптора, писателя Сергея Евтухова. Выставка, на которой представлены живопись, скульптура, коллаж, тексты, вызвала большой интерес у публики, всегда проявляющей неподдельный интерес к творчеству художника.

Согласитесь, уже само ее название — «Камень любви (нецелованный Пушкин)» — интригует, привлекает необычностью, впрочем, как и все искусство С. Евтухова. Ведь на этот раз исследовались неизвестные факты из жизни Пушкина и уникальные артефакты. По мнению самого устроителя, выставкой данное мероприятие назвать можно, но лучше назвать его КОНЦЕРТОМ, в котором исполняются сразу живопись, коллаж, скульптура и литература одного автора.

«Я тут вспоминал, вспоминал, когда был на последнем похожем предприятии и ничего путного не смог припомнить», – признается автор.

В галерее вы найдете «Камень любви», который долгое время лежал на Воробьевых горах в Москве, и который, по утверждению С. Евтухова, поэт даже держал в руках. Также есть «Юность Пушкина» – скульптура юного Пушкина и скульптурная композиция «Пушкин и Толстой». В галерее можно узнать о судьбе подлинника «Ночного кафе» Ван Гога, который находится сейчас в галерее Йельского университета, бывшей собственности коллекционера Морозова, и как этот шедевр мирового искусства связан с Пушкиным.

В скульптурной части выставки-концерта «выступают» артефакты V и VII веков до нашей эры. Здесь есть древнегреческий сосуд – кратер для смешивания вина с водой. Он уникален тем, что на нем, впервые в пушкиниане, изображена сцена битвы Пушкина с Прохиндеем (Персидским) из-за Натальи. Ну и настоящие скульптуры, которые предлагаются автором установить на столичной улице Чюрлениса (при пересечении со Швитригайлос) – «Пушкин в гостях у Чюрлениса».

«Осенью, зимой и весной печка-буржуйка будет согревать не только Пушкина и Чюрлениса, но и случайных прохожих», – говорит С. Евтухов.

Огромный коллаж по Ивану Айвазовскому украшает галерею «Девятым валом». Тут просто надо видеть, как орел спасает Пушкина, который отправился на лодке из Феодосии в Гурзуф. Полное приключение есть все в той же галерее на бумаге «Пушкин и Айвазовский», как и коллекция миниатюр «Юность Пушкина», «Пушкин и Толстой», «Камень любви» …

Прийти в галерею можно не только тем, кто следит за творчеством Сергея Евтухова, но и тем, кто впервые слышит об авторе, однако находится в вечном поиске необычных вещей, пусть даже малого формата, случающихся в нашей стране.

Информация «ЛК»

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