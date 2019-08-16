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Каменные своды Нотр-Дама рушатся из-за аномальной жары

Фото из открытых источников

В соборе Парижской Богоматери рушатся каменные своды из-за аномальной жары. Об этом сообщает Le Figaro.

«Во время периодов особенно высоких температур из каменных сводов собора Парижской Богоматери падали камни, и работы по укреплению здания были срочными мерами, которые проводили под угрозой его обрушения», — заявили в министерстве культуры Франции.

Отметим, работы были приостановлены 25 июля по рекомендации трудовой инспекции по причине риска загрязнения территории свинцом. Они должны возобновиться в понедельник.

«Рекомендации инспекции труда уже в значительной степени учтены заказчиком и будут учтены в ходе всей работы по консервации и реставрации собора», — добавили в министерстве.

Напомним, 15 апреля произошел крупный пожар в соборе Парижской Богоматери. Обрушился шпиль здания и пострадала большая часть крыши. Основная конструкция и реликвии уцелели. Следователи полагают, что возгорание могло начаться из-за короткого замыкания. Свинец содержался как в несущей конструкции, так и в шпиле здания.

Жителей близлежащих районов предупредили о возможном загрязнении свинцом в конце апреля. Власти призвали их провести уборку и протереть мебель и другие предметы.

korrespondent.net

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