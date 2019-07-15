Канада и Британия создают коалицию по свободе СМИ

Фото из открытых источников

🔊 Воспроизвести

Великобритания и Канада создают коалицию по обеспечению свободы средств массовой информации. Про ее формирование объявили британский министр иностранных дел Джереми Хант и его канадская коллега Христя Фриланд.

Информацию о договоренностях опубликовали в субботу, 13 июля, пресс-службы внешнеполитических ведомств Соединенного Королевства и Канады. В задачи коалиции, в частности, войдет привлечение внимания к нападениям на журналистов.

При этом действия новой структуры будут направлены на то, чтобы изменить «политические расчеты» лиц, угрожающих репортерам, а также сделать более весомыми последствия для тех, кто «нарушает свободу СМИ». Учредители коалиции планируют проводить ежегодные конференции с привлечением мировых лидеров и глав правительств, представителей гражданского общества и медийного сообщества.

Первая подобная конференция пройдет в Канаде в 2020 году. Инициатива будет поддерживаться Глобальным фондом по защите СМИ − международной рабочей группой по выработке национального регулирования в медийной сфере. Правовую поддержку ей будет оказывать независимая экспертная комиссия под председательством бывшего главы британского Верховного суда лорда Дэвида Нойбергера и при участии известных международных юристов, включая Амаль Клуни, спецпосланника британского МИД по вопросам свободы СМИ.

Решение о создании коалиции принято по итогам Глобальной конференции по свободе СМИ в Лондоне. Она собрала свыше 1500 делегатов из более чем 100 стран мира.