Канада отказывается от вакцины Johnson&Johnson

«Эта вакцина была загрязнена компонентами другой вакцины во время производства, и невозможно сделать вывод, соответствует ли препарат канадским стандартам», — заявили в Минздраве страны.

В связи со случившимся ведомство анонсировало визит на завод в американском городе Балтимор. До того времени Канада отказывается от вакцины J&J.

Напомним, 1 апреля стало известно, что сотрудники завода компании J&J в Балтиморе испортили 15 миллионов доз вакцины от COVID-19, допустив ошибку при смешивании ингредиентов препарата.

В связи с этим власти США решили отказаться от производства вакцины против коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca на заводе Emergent Biosolutions в Балтиморе, а также планируют выбросить 60 миллионов доз вакцины Johnson&Johnson, произведенных на этом заводе.