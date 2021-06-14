Канада отказывается от вакцины Johnson&Johnson

Власти Канады приняли решение выбросить 300 тысяч доз вакцины от коронавируса производства американской компании Johnson&Johnson из-за опасений, что она загрязнена другим препаратом. Об этом сообщило издание Le Figaro.
Отмечается, что эту вакцину канадцы получили еще в апреле, однако до сих пор не одобряли ее применение. Теперь из-за подозрений, что препарат может содержать «частички другой вакцины», всю партию утилизируют.
«Эта вакцина была загрязнена компонентами другой вакцины во время производства, и невозможно сделать вывод, соответствует ли препарат канадским стандартам», — заявили в Минздраве страны.
В связи со случившимся ведомство анонсировало визит на завод в американском городе Балтимор. До того времени Канада отказывается от вакцины J&J.
Напомним, 1 апреля стало известно, что сотрудники завода компании J&J в Балтиморе испортили 15 миллионов доз вакцины от COVID-19, допустив ошибку при смешивании ингредиентов препарата.
В связи с этим власти США решили отказаться от производства вакцины против коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca на заводе Emergent Biosolutions в Балтиморе, а также планируют выбросить 60 миллионов доз вакцины Johnson&Johnson, произведенных на этом заводе.korrespondent.net