Канада первой в мире разрешила COVID-вакцинацию детей

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В Канаде разрешили использование вакцины от коронавируса COVID-19 производства Pfizer/BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом накануне сообщило Канадское управление по вопросам общественного здоровья (Health Canada).

Таким образом, Канада стала первой страной, где официально разрешена вакцинация подростков.

При этом несовершеннолетних в возрасте от 16 лет в Канаде вакцинируют с 9 декабря 2020 года.

По результатам клинических испытаний вакцины Pfizer/BioNTech, осуществленных на 2260 детях в возрасте от 12 до 15 лет, было подтверждено эффективность препарата на 100% среди участников исследования при фактическом отсутствии побочных эффектов.

Теперь Health Canada рекомендует вводить подросткам в возрасте 12-15 лет такую же дозу, как и взрослым. Регулятор будет отслеживать эффективность и возможные побочные эффекты.

Накануне сообщалось, что в Канаде жительница провинции Альберта скончалась после прививки от COVID-19 препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Это уже второй такой случай в стране.

Ранее Канада отложила использование вакцины Johnson&Johnson, чтобы убедиться в качестве препарата.