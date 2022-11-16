Канада планирует принимать 500 тысяч иммигрантов в год

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Правительство Канады планирует повысить ежегодный уровень экономической иммиграции с помощью проекта по приему 1,5 миллиона новых постоянных жителей в год к 2025 году, что само по себе станет историческим рекордом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, согласно заявлению Департамента иммиграции, в 2021 году страна приняла более 405 тысяч иммигрантов. Страна, в которой проживает почти 40 миллионов человек, хочет, в частности, отреагировать на нехватку рабочей силы в нескольких секторах, таких как здравоохранение, производство или даже в технологических и инженерных областях или просто STEM (наука, технологии, инженерия и математика). Целевыми секторами являются, прежде всего, строительство и сельское хозяйство, а также здравоохранение.

На днях министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Шон Фрейзер раскрыл основные направления этого проекта во время пресс-конференции в Онтарио. Федеральный план предусматривает прием 465 000 новых иммигрантов с 2023 г. до 1 500 000 к 2025 г. Однако в нем делается сильный акцент на экономической иммиграции на основе профессиональных навыков или опыта работы заявителей.

«Эти новые пороговые значения (500 тысяч в год) были необходимы для обеспечения экономического процветания Канады, в то время как страна борется с нехваткой рабочей силы, около миллиона вакансий остаются вакантными», — заявил министр иммиграции.

С другой стороны, Оттава предвидит общее сокращение числа беженцев, принимаемых в страну, и более умеренное увеличение числа беженцев, желающих воссоединиться с семьей.