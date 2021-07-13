Канада пообещала дать бедным странам еще 18 млн доз вакцины

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Правительство Канады дополнительно выделит бедным странам 17,7 млн доз вакцины, заявили в МИД Канады.

«Правительство дополнительно пожертвует COVAX 17,7 млн доз вакцины AstraZeneca, приобретенных Канадой», — сообщили в МИД.

В ведомстве добавили, что Канада также удвоит все пожертвования в пользу кампании UNICEF по сбору средств на проведение прививок от COVID-19.

В министерстве напомнили, что с начала кризиса правительство Канады взяло обязательство выделить более 2,5 млрд долларов на поддержку глобальных усилий по реагированию на COVID-19.

Ранее в Канаде подтвердили связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом. Также сообщалось, что предупреждение о тромбозе Канада поместила на этикетку вакцины AstraZenecа.