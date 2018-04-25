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Канада скоро перестанет платить за охрану семьи принца Гарри

The Royal Family /facebook.com

Канадские власти в скором времени перестанут платить за охрану принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Об этом в четверг сообщил телеканал CTV со ссылкой на министерство общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям страны, сообщает ТАСС.

По данным источника в ведомстве, Оттава «время от времени» берет на себя затраты, связанные с безопасностью этой семьи с ноября 2019 года. Он пояснил, что принц Гарри, его жена и ребенок считаются лицами, которым необходима международная защита, и в связи с этим «у Канады есть обязательства по обеспечению их безопасности по мере необходимости». В министерстве подчеркнули, что в ближайшие недели Оттава перестанет предоставлять такого рода услуги семье британского принца «в связи с изменением их статуса».

В середине января британский таблоид Evening Standard сообщил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо якобы заверил королеву Великобритании Елизавету II в том, что Оттава возьмет на себя часть расходов по обеспечению охраны принца Гарри и его супруги во время их пребывания в Канаде. Трюдо позже опроверг эти утверждения, заявив, что не обсуждал с королевой подобные вопросы. При этом министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр в конце января подтвердил, что службы безопасности Канады и Британии обсуждают эту тему.

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