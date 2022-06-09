Канада ввела пакет санкций против промышленности РФ

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Канада объявила новый пакет антироссийских санкций, который включает экспорт 28 видов услуг для различных видов промышленности. Об этом сообщается на сайте канадаского МИД в среду, 8 июня.

«Канада внесла дополнительные поправки в Положения об особых экономических мерах, касающихся России, запрещающие предоставление 28 услуг российской нефтегазовой и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги», – говорится в сообщении.