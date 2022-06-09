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Канада ввела пакет санкций против промышленности РФ

Фото из открытых источников

Канада объявила новый пакет антироссийских санкций, который включает экспорт 28 видов услуг для различных видов промышленности. Об этом сообщается на сайте канадаского МИД в среду, 8 июня.

«Канада внесла дополнительные поправки в Положения об особых экономических мерах, касающихся России, запрещающие предоставление 28 услуг российской нефтегазовой и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги», – говорится в сообщении.

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Указано, что любому, кто проживает в Канаде и канадцам за пределами страны запрещается предоставлять России или гражданам РФ эти услуги.

Напомним, 31 мая Канада ввела персональные санкции против 22 российских физлиц и четырех компаний. Среди подсанкционных россиян – олимпийская чемионка по художественной гимнастике и предполагаемая любовница президента РФ Владимира Путина – Алина Кабаева.

В ответ Россия запретила въезда 41 гражданину Канады, включая руководство Конгресса украинцев Канады и Всемирного конгресса украинцев.

korrespondent.net

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