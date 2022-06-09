Канада ввела пакет санкций против промышленности РФ

Канада объявила новый пакет антироссийских санкций, который включает экспорт 28 видов услуг для различных видов промышленности. Об этом сообщается на сайте канадаского МИД в среду, 8 июня.
«Канада внесла дополнительные поправки в Положения об особых экономических мерах, касающихся России, запрещающие предоставление 28 услуг российской нефтегазовой и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги», – говорится в сообщении.
Указано, что любому, кто проживает в Канаде и канадцам за пределами страны запрещается предоставлять России или гражданам РФ эти услуги.
Напомним, 31 мая Канада ввела персональные санкции против 22 российских физлиц и четырех компаний. Среди подсанкционных россиян – олимпийская чемионка по художественной гимнастике и предполагаемая любовница президента РФ Владимира Путина – Алина Кабаева.
В ответ Россия запретила въезда 41 гражданину Канады, включая руководство Конгресса украинцев Канады и Всемирного конгресса украинцев.korrespondent.net