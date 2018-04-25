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Канада выделит $1,5 млн на поддержку украинской полиции

Фото из открытых источников

Правительство Канады выделит свыше 2 млн канадских долларов (более $1,5 млн) на поддержку полиции Украины. Об этом в субботу говорится в заявлении канадского МИД по итогам поездки на Украину главы внешнеполитического ведомства Франсуа-Филиппа Шампаня, сообщает ТАСС.

«Министр [Шампань] сообщил о выделении в течение трех лет более 2 млн канадских долларов, которые призваны помочь укрепить потенциал национальной полиции Украины», — отметили в МИД. В ведомстве указали, что данные средства выделяются в рамках проводимых на Украине реформ, в осуществлении которых ей активно помогает Канада.

В 2015 Оттава направила на Украину группу канадских полицейских, в задачу которых входит обучение украинских сил правопорядка. Ранее Канада уже анонсировала направление 8,1 млн канадских долларов ($6,1 млн) на обучение украинских полицейских, а также обеспечение их необходимым снаряжением.

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