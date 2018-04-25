Канада за месяц потеряла рекордные 2 млн рабочих мест

В апреле Канада потеряла рекордные 2 млн рабочих мест на фоне карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19. Уровень безработицы достиг 13%, сообщает Reuters .

В связи с этим власти заявили, что расширяют программу субсидирования заработной платы.

Кроме того, Управление статистики Канады заявило, что не посчитало 1,1 млн человек, которые временно потеряли работу и ожидали возвращения после снятия ограничений. В ведомстве отметили, что если бы эти люди были подсчитаны, уровень безработицы в апреле был бы рекордным – 17,8%.

Агентство подчеркивает, что Канада уже потеряла миллион рабочих мест в марте. По состоянию на 5 мая, более 7,5 млн канадцев подали заявку на получение какой-либо федеральной помощи по трудоустройству.

Так, глава правительства Джастин Трюдо заявил, что программа субсидирования чрезвычайной заработной платы будет продлена и после июня. По его словам, программа уже заложена в бюджет на сумму 73 млрд канадских долларов ($52,4 млрд).

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Канаде достигло 70 тысяч. Почти 5 тысяч канадцев скончались, выздоровели более 32 тысяч.

Напомним, в США рекордная безработица за полвека. Только за апрель работу потеряли 20,5 млн американцев. Безработица в стране подскочила до рекордных 14,7% по сравнению с 4,4% в марте.