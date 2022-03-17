Канада закрыла свое небо для Беларуси

Напомним, большинство западных стран, в частности, США, ЕС и Украина, закрыли свое небо для белорусских авиакомпаний еще в мае прошлого года – после инцидента с принудительной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair.

Также, как сообщили в Канадской комиссии по радио и телевидению, власти страны запретили вещание в стране российских телеканалов RT и RT France, в частности из-за беспокойства граждан страны о работе этих медиа.

«Комиссия официально исключила RT и RT France из списка неканадских программных служб и станций, разрешенных к распространению», — говорится в заявлении.

«Свобода слова и разнообразие взглядов является необходимой частью нашей демократии. Однако это привилегия, а не право на трансляцию в Канаде. Иностранные каналы могут быть исключены из разрешенного списка, если их программы не будут соответствовать стандартам, по которым поддерживаются канадские услуги, или их продолжение распространения больше не отвечает общественным интересам, как это было в случае с RT и RT France», — заявил глава и главный исполнительный директор Канадской комиссии по радио и телевидению Ийен Скотт.

Ранее в Канаде арестовали грузовой российский самолет Ан-124 Руслан, который принадлежал авиакомпании Волга-Днепр.

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