Канада закрывает границы

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Правительство Канады приняло решение о закрытии границ в связи с продолжающимся распространением коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в специальном обращении к нации, которое транслировали все канадские телеканалы.

«Мы закрываем границы, — сказал он. — Мы запрещаем въезд в Канаду негражданам Канады и тем, у кого нет вида на жительство». Премьер уточнил, что граница будет открыта для дипломатов, членов семей граждан Канады, экипажей самолетов и граждан США. Трюдо при этом подчеркнул, что граница с США пока останется открытой, но только для канадцев и американцев.

При этом с 18 марта международные рейсы будут принимать только четыре аэропорта — в Ванкувере, Калгари, Монреале и Торонто. Также авиакомпаниям будет запрещено перевозить пассажиров, у которых есть первые признаки заболевания, а все, кому разрешен въезд в страну, должны будут 14 дней находиться на домашнем карантине.

Ранее у жены Джастина Трюдо Софи обнаружили коронавирус. Женщина заболела после визита в Лондон.