default image
Украина запретила въезд иностранцам на период карантина

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс: литовцы в Германии не могут добраться до поезда и парома из-за заторов

Подробнее...
default image
Финляндия и Швейцария объявили чрезвычайное положение из-за COVID-19

Подробнее...
default image
Канада закрывает границы

Подробнее...
default image
Я.Наркевич обещает до вечера предложить расписание рейсов застрявшим литовцам

Подробнее...
default image
Пограничники из-за карантина не выпустили из Литвы 107 человек, не впустили 341 человека

Подробнее...
default image
США отменили переброску войск в Европу

Подробнее...
default image
Новых случаев коронавируса во вторник утром не установлено, сделано 742 теста

Подробнее...
default image
На курорте в Австрии COVID-19 заболели сотни туристов

Подробнее...
default image
Отправление поезда из Германии отложено, чтобы на него успели все литовцы

Подробнее...
default image
Г. Науседа: экономические удары в связи с коронавирусом помогут преодолеть резервы и ЕС

Подробнее...
default image
Россия до 1 мая ограничивает въезд иностранцев на свою территорию

Подробнее...
default image
Р.Тамашунене: у граждан Литвы ещё есть возможности вернуться в страну

Подробнее...
default image
Пассажиры легковых автомобилей из Германии поедут поездом, автомобили – паромом

Подробнее...
default image
В Ирландии накануне Дня святого Патрика из-за коронавируса закрыли все пабы и бары

Подробнее...
default image
Чтобы уменьшить очереди на границе с Беларусью, открывается ещё один КПП в Шальчининкай

Подробнее...
default image
Из-за коронавируса экономика Литвы сократится минимум на 1,2%

Подробнее...
default image
17 марта Латвия закрыла все границы для пассажиров

Подробнее...
default image
Первый автомобильный конвой должен прийти в Литву около 10 часов

Подробнее...
default image
Военно-транспортный самолёт доставил из Германии более 30 литовцев

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Канада закрывает границы

Фото из открытых источников

Правительство Канады приняло решение о закрытии границ в связи с продолжающимся распространением коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в специальном обращении к нации, которое транслировали все канадские телеканалы.

«Мы закрываем границы, — сказал он. — Мы запрещаем въезд в Канаду негражданам Канады и тем, у кого нет вида на жительство». Премьер уточнил, что граница будет открыта для дипломатов, членов семей граждан Канады, экипажей самолетов и граждан США. Трюдо при этом подчеркнул, что граница с США пока останется открытой, но только для канадцев и американцев.

При этом с 18 марта международные рейсы будут принимать только четыре аэропорта — в Ванкувере, Калгари, Монреале и Торонто. Также авиакомпаниям будет запрещено перевозить пассажиров, у которых есть первые признаки заболевания, а все, кому разрешен въезд в страну, должны будут 14 дней находиться на домашнем карантине.

Ранее у жены Джастина Трюдо Софи обнаружили коронавирус. Женщина заболела после визита в Лондон.

реклама

korrespondent.net

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600