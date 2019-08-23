Канадские ученые создали революционную технологию для производства биотоплива

Ученые нашли настоящую волшебную палочку для энергетики. Так они назвали разработанную ими технологию, позволяющую извлекать водород из нефти без выбросов парниковых газов.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Вести. Экономика, в отличие от бензина и дизельного топлива, при сжигании водород не загрязняет окружающую среду. Он уже используется некоторыми производителями автомобилей и может также использоваться для выработки электроэнергии. Однако от широкомасштабной эксплуатации водородных двигателей производителей отделяла дороговизна технологии получения вещества из углеводородов. И тот вред, который это наносит окружающей среде. Сейчас большую часть водорода, используемого для транспортных средств, получают из природного газа. В процессе извлечения образуется согревающий планету метан.
Однако группа канадских инженеров заявила о том, что они разработали метод получения водорода непосредственно из нефтяных песков и нефтяных месторождений, оставляя при этом углекислый газ и метан в земле.
Исследовательская группа, презентовавшая свое открытие на конференции по геохимии в Барселоне, сообщила, что эта технология может обеспечить потребности Канады в электроэнергии в течение следующих 330 лет — и все это без выброса парниковых газов.
«Недорогой водород из нефтяных месторождений без выбросов может привести в движение весь мир, используя в основном существующую инфраструктуру, — цитирует AFP Гранта Стрема, генерального директора швейцарской фирмы Proton Technologies AG, которая занимается коммерциализацией этого метода. — Это идеальное решение для чистой энергии и чистого климата».
Глобальный спрос на энергию и вредные выбросы идут нога в ногу, так что Межправительственная группа ООН по изменению климата подчеркивает, что всему миру надо поспешить, чтобы ограничить выбросы парниковых газов в атмосферу, чтобы снизить риск глобального потепления.
По словам Стрема, новый метод позволяет производить водород в диапазоне 0,10-0,50 доллара за килограмм по сравнению с текущей стоимостью производства около 2 доллара за килограмм.
Даже заброшенные нефтяные месторождения все еще содержат значительное количество нефти. Стрем и команда ученых обнаружили, что впрыскивание кислорода в грунт повышает его основную температуру, освобождая водород, который может быть отфильтрован от других газов.
«Единственным продуктом в этом процессе является водород, что означает, что технология эффективна: она не загрязняет окружающую среду и не вызывает выбросов», — сказал Стрем.
Эксперты, впрочем, встретили возможный прорыв со сдержанным оптимизмом.
«Получение водорода из углеводородов с использованием кислорода не является чем-то новым, — отметил Джереми Томкинсон, директор компании и генеральный директор Nnfcc The Bioeconomy Consultants. — Было бы отлично, если бы был найден способ удерживать углеродсодержащие газы под землей. Позволять им выделяться в атмосферу — это то же самое, что жечь нефть на поверхности земли с намного меньшими энергозатратами».
Тем не менее экспертное сообщество признает, что подобные разработки являются весьма инновационными и «захватывающими». Они, по мнению ученых, открывают новые горизонты как для энергетики, так и для экологии.
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