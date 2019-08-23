Канадские ученые создали революционную технологию для производства биотоплива

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Ученые нашли настоящую волшебную палочку для энергетики. Так они назвали разработанную ими технологию, позволяющую извлекать водород из нефти без выбросов парниковых газов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Вести. Экономика, в отличие от бензина и дизельного топлива, при сжигании водород не загрязняет окружающую среду. Он уже используется некоторыми производителями автомобилей и может также использоваться для выработки электроэнергии. Однако от широкомасштабной эксплуатации водородных двигателей производителей отделяла дороговизна технологии получения вещества из углеводородов. И тот вред, который это наносит окружающей среде. Сейчас большую часть водорода, используемого для транспортных средств, получают из природного газа. В процессе извлечения образуется согревающий планету метан.

Однако группа канадских инженеров заявила о том, что они разработали метод получения водорода непосредственно из нефтяных песков и нефтяных месторождений, оставляя при этом углекислый газ и метан в земле.

Исследовательская группа, презентовавшая свое открытие на конференции по геохимии в Барселоне, сообщила, что эта технология может обеспечить потребности Канады в электроэнергии в течение следующих 330 лет — и все это без выброса парниковых газов.

«Недорогой водород из нефтяных месторождений без выбросов может привести в движение весь мир, используя в основном существующую инфраструктуру, — цитирует AFP Гранта Стрема, генерального директора швейцарской фирмы Proton Technologies AG, которая занимается коммерциализацией этого метода. — Это идеальное решение для чистой энергии и чистого климата».

Глобальный спрос на энергию и вредные выбросы идут нога в ногу, так что Межправительственная группа ООН по изменению климата подчеркивает, что всему миру надо поспешить, чтобы ограничить выбросы парниковых газов в атмосферу, чтобы снизить риск глобального потепления.

По словам Стрема, новый метод позволяет производить водород в диапазоне 0,10-0,50 доллара за килограмм по сравнению с текущей стоимостью производства около 2 доллара за килограмм.

Даже заброшенные нефтяные месторождения все еще содержат значительное количество нефти. Стрем и команда ученых обнаружили, что впрыскивание кислорода в грунт повышает его основную температуру, освобождая водород, который может быть отфильтрован от других газов.

«Единственным продуктом в этом процессе является водород, что означает, что технология эффективна: она не загрязняет окружающую среду и не вызывает выбросов», — сказал Стрем.

Эксперты, впрочем, встретили возможный прорыв со сдержанным оптимизмом.

«Получение водорода из углеводородов с использованием кислорода не является чем-то новым, — отметил Джереми Томкинсон, директор компании и генеральный директор Nnfcc The Bioeconomy Consultants. — Было бы отлично, если бы был найден способ удерживать углеродсодержащие газы под землей. Позволять им выделяться в атмосферу — это то же самое, что жечь нефть на поверхности земли с намного меньшими энергозатратами».

Тем не менее экспертное сообщество признает, что подобные разработки являются весьма инновационными и «захватывающими». Они, по мнению ученых, открывают новые горизонты как для энергетики, так и для экологии.

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