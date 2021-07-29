Канцлер Австрии: жители других стран не могут переселиться в Европу по своему желанию

Массовые миграции людей иного культурного круга, людей с низким уровнем образования или без образования привели к огромным проблемам в Европе, — заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью немецкому изданию Bild.

«Я не хочу импортировать эту больную идеологию в Европу», — выразился Курц об исламизме.

Канцлер Австрии добавил, что он обеспокоен выводом войск США и других сил из Афганистана, но как представитель «небольшой страны, не обладающей такими же военными возможностями, как другие, он не будет давать никаких советов по этому поводу». «Мы не можем решить проблемы Афганистана, принимая массы людей, как это сделали Германия и Австрия в 2015 году. Мы, безусловно, продолжим депортации в Афганистан», — заверил Курц.

Право на убежище всегда было индивидуальным правом, закрепленным за теми, кого преследовали по политическим или религиозным мотивам; речь идет не о том, чтобы позволить целым странам или регионам переселиться в любую страну Европы по своему желанию, подчеркнул канцлер Австрии.

Курц отметил «огромные проблемы со многими (людьми. — Ред.), которые приехали из Афганистана, Чечни и других частей мира», обращая внимание на статистику преступности.

«Слава Богу, есть много (мигрантов. — Ред.), которые хорошо интегрируются», однако миграционные потоки последних лет принесли в ЕС «много антисемитизма и много людей, которые явно гомофобны и не защищают права женщин», — заключил Курц.