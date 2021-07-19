Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила районы бедствия

По меньшей мере 164 человека погибли при наводнениях на западе ФРГ, сообщил в понедельник онлайн-журнал Focus.Ранее полиция города Кобленц сообщила, что число жертв в округе Арвайлер в земле Рейнланд-Пфальц выросло до 117 человек, по меньшей мере 749 человек числятся пропавшими без вести.

В результате проливных дождей на западе ФРГ на прошлой неделе началось наводнение. На данный момент пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Бавария. Много людей числятся пропавшими без вести. Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила в воскресенье районы бедствия.

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила пострадавшую от наводнения деревню Шульд, расположенную в федеральной земле Рейнланд-Пфальц и встретилась с местными жителями и представителями властей. Меркель не стала скрывать шок от увиденного.

«Это ужасающе. Можно сказать, что в немецком языке нет слов, чтобы описать такое бедствие. Но многое вызывает надежду – то, как люди помогают друг другу, как они держатся вместе, их солидарность», — сказала она.

«Германия – мощная страна. Мы должны встать на пути у сил природы, как сейчас, так и в долгосрочной перспективе. Но необходимо спешить, медлительность, когда речь идет о борьбе против изменения климата, недопустима», — добавила Меркель.

Правительство Германии сообщило о выделении 400 миллионов евро пострадавшим регионам. Министр финансов Олаф Шольц призвал к развитию экологически чистой экономики.

В зоне самого тяжелого за послевоенную германскую историю бедствия продолжаются поисково-спасательные работы.