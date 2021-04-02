Канцлер кабмина: массовая вакцинация должна начаться до 1 июня

Канцлер правительства Литвы Гедре Бальчитите заявила, что массовую вакцинацию от COVID-19 планируется начать до 1 июня.

«Ход вакцинации очень зависит от поставок вакцин, поэтому мы надеемся, что до 1 июня начнется массовая вакцинация, однако сказать точно, что это произойдет 1 июня, я не могу», – заявила Г. Бальчитите в пятницу на пресс-конференции.

По ее словам, в ходе вакцинации «придется договориться с 1,5 млн жителей, следует сделать около 3 млн прививок».

«Люди должны знать, когда, какой вакциной будут прививаться, в каком пункте, смогут ли прибыть. В данном случае использование информационных технологий и связи в этом процессе очень важно. Их надежность, способность успешно работать является основополагающей вещью», – сказала канцлер.

Она сказал, что в следующую среду правительство намерено принять решения, связанные с дальнейшим порядком организации этого процесса с учетом того, «что некоторые люди, скорее всего не имеют возможностей или способностей пользоваться информационными технологиями».

Канцлер не могла ответить на вопрос о том, будет ли использоваться для массовой вакцинации централизованная система, или в каждом самоуправлении они будет своя.

По этому вопросу была создана рабочая группа, и по словам канцлера «результаты работы этой группы правительство оценит».

«Конечно, было пожелание того, чтобы это была национальная система, тогда действие проще осуществлять, однако должны получить оценку и все технические возможности», – добавила она.

Канцлер подчеркнула, что подготовка к массовой вакцинации идет уже не первый месяц, для этого адаптируется электронная система здравоохранения e.sveikata.

«Важно убедиться, что он (процесс вакцинации – BNS) будет организован как можно более успешно», – сказала Г. Бальчитите.

По ее словам, готовность самоуправлений к массовым прививкам очень различна, об этом свидетельствуют и нынешние темпы вакцинации.

Первую дозу прививки в Литве в целом получили 364,9 тыс. человек, или 13% населения, две дозы 168,7 тыс. или 6%.

Литва до сих пор получала около 642,4 тыс. доз вакцины, использовано – около 533,7 тыс.