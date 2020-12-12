Канцлер Минобразования Т. Даукантас получил новую должность в министерстве

Как отмечает министерство, конкурс не был объявлен, так как закон позволяет предложить сотрудникам министерства, соответствующим квалификационным требованиям, занять вакантную должность в этом же министерстве.

Т. Даукантас работал канцлером с 2016 года и сейчас временно исполняет эти функции — до получения полномочий на новый срок назначенной министром образования Юргитой Шюгждинене. Канцлеры министерств — служащие политического доверия.

До работы канцлером Т. Даукантас был государственным карьерным служащим и в 2003-2015 годах возглавлял Отдел права министерства — нынешнее подразделение Департамента права и администрирования.

Должность директора этого департамента, как сообщает министерство, была вакантной, никто до сих пор эту должность не занимал.

Департамент создан в этом году, руководителя не искали

Исполняющий функции канцлера Т. Даукантас сказал BNS, что не помнит, когда точно был создан возглавляемый им Департамент права и администрирования, однако сказал, что это было сделано в нынешнем году, скорее всего, летом.

Однако, почему на замещение должности главы департатмента не был объявлен конкурс, Т. Даукантас ответить не мог.

Он утверждал, что возможность восстановить статус государственного карьерного служащего и претендовать на должность в министерстве ему позволяет закон, и он этой возможностью воспользовался.