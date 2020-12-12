Канцлер Минобразования Т. Даукантас получил новую должность в министерстве

Канцлер литовского Министерства образования, науки и спорта Томас Даукантас без конкурса получил новую должность в министерстве — с 24 ноября он возглавляет Департамент права и администрирования.
Этот департамент создан в министерстве в этом году, однако претендентов на должность его главы до сих пор никто не искал. Канцлер министерства Т. Даукантас не мог ответить, почему. Такой конкурс мог инициировать или сам канцлер, или министр образования.
«Согласно Закону о государственной службе, государственный служащий политического доверия вправе восстановить имевшийся у него статус государственного карьерного служащего и занять должность на госслужбе», — информировали BNS в министерстве.
Как отмечает министерство, конкурс не был объявлен, так как закон позволяет предложить сотрудникам министерства, соответствующим квалификационным требованиям, занять вакантную должность в этом же министерстве.
Т. Даукантас работал канцлером с 2016 года и сейчас временно исполняет эти функции — до получения полномочий на новый срок назначенной министром образования Юргитой Шюгждинене. Канцлеры министерств — служащие политического доверия.
До работы канцлером Т. Даукантас был государственным карьерным служащим и в 2003-2015 годах возглавлял Отдел права министерства — нынешнее подразделение Департамента права и администрирования.
Должность директора этого департамента, как сообщает министерство, была вакантной, никто до сих пор эту должность не занимал.
Департамент создан в этом году, руководителя не искали
Исполняющий функции канцлера Т. Даукантас сказал BNS, что не помнит, когда точно был создан возглавляемый им Департамент права и администрирования, однако сказал, что это было сделано в нынешнем году, скорее всего, летом.
Однако, почему на замещение должности главы департатмента не был объявлен конкурс, Т. Даукантас ответить не мог.
Он утверждал, что возможность восстановить статус государственного карьерного служащего и претендовать на должность в министерстве ему позволяет закон, и он этой возможностью воспользовался.