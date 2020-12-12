  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Премьеру Изралия подарена юбилейная монета, посвященная Виленскому Гаону

Подробнее...
default image
Прибыль Kesko Senukai в Беларуси в прошлом году выросла почти на 60%

Подробнее...
default image
Г. Ландсбергис намерен идти на новый срок полномочий в должности председателя партии

Подробнее...
default image
Канцлер Минобразования Т. Даукантас получил новую должность в министерстве

Подробнее...
default image
За минувшие сутки подтверждены 3303 новых случаев коронавируса, скончались 27 человек

Подробнее...
default image
Литва ведет консультации на рынке по системам батарей в 200 мегаватт

Подробнее...
default image
Официальный показатель безработицы в Литве достиг 15,5%

Подробнее...
default image
В Вильнюсе - самая красивая рождественская елка Европы

Подробнее...
default image
13-я пенсия: предвыборное обещание или реальность?

Подробнее...
default image
Какое жилье предпочитает молодежь?

Подробнее...
default image
О выздоровлении от коронавируса

Подробнее...
default image
Порядок проведения экспресс-тестов

Подробнее...
default image
Покупка социального жилья

Подробнее...
default image
Не откладывайте банковские переводы

Подробнее...
default image
Удастся ли убрать «гнойник» на газовом рынке Литвы?

Подробнее...
default image
Депортация, или принудительное переселение

Подробнее...
default image
Рождественский городок переселился в виртуальное пространство

Подробнее...
default image
Экзамены на аттестат зрелости

Подробнее...
default image
Масштабы коррупции

Подробнее...
default image
Завершил деятельность батальон стран Балтии

Подробнее...
default image
Президент утвердил новый состав правительства

Подробнее...
default image
О риске роста дефицита бюджета

Подробнее...
default image
Сокращается поток мигрантов из Беларуси

Подробнее...
default image
Ужесточили карантин

Подробнее...
default image
Ликвидируется зона охраны госграницы

Подробнее...
default image
Зарплата в цифрах

Подробнее...
default image
Призывы Католической церкви

Подробнее...
default image
Расходы населения в канун ковидного Нового года

Подробнее...
default image
Депортация

Подробнее...
default image
Контроль за изоляцией

Подробнее...
default image
Важнейший урок пандемии – экономия

Подробнее...
default image
В память о Неизвестном солдате

Подробнее...
default image
Лейла

Подробнее...
default image
Преподобный Савва Сторожевский

Подробнее...
default image
Вильнюс предлагает сохранить елки до весны и посадить Рождественский лес

Подробнее...
default image
Подавляющее большинство жителей 70 бедных стран не получат COVID-вакцин

Подробнее...
default image
Литва вторая в Европе по заболеваемости COVID-19 и девятнадцатая по смертности

Подробнее...
default image
В России обнаружили "уникальное" месторождение газа

Подробнее...
default image
Д. Крейвис: Балтийским странам продолжает грозить энергошантаж

Подробнее...
default image
По данным системы e.sveikata, от COVID-19 умерло на 153 человека больше, чем сообщалось

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

Канцлер Минобразования Т. Даукантас получил новую должность в министерстве

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Канцлер литовского Министерства образования, науки и спорта Томас Даукантас без конкурса получил новую должность в министерстве — с 24 ноября он возглавляет Департамент права и администрирования. 

Этот департамент создан в министерстве в этом году, однако претендентов на должность его главы до сих пор никто не искал. Канцлер министерства Т. Даукантас не мог ответить, почему. Такой конкурс мог инициировать или сам канцлер, или министр образования. 

«Согласно Закону о государственной службе, государственный служащий политического доверия вправе восстановить имевшийся у него статус государственного карьерного служащего и занять должность на госслужбе», — информировали BNS в министерстве. 

реклама

Как отмечает министерство, конкурс не был объявлен, так как закон позволяет предложить сотрудникам министерства, соответствующим квалификационным требованиям, занять вакантную должность в этом же министерстве. 

Т. Даукантас работал канцлером с 2016 года и сейчас временно исполняет эти функции — до получения полномочий на новый срок назначенной министром образования Юргитой Шюгждинене. Канцлеры министерств — служащие политического доверия. 

До работы канцлером Т. Даукантас был государственным карьерным служащим и в 2003-2015 годах возглавлял Отдел права министерства — нынешнее подразделение Департамента права и администрирования. 

Должность директора этого департамента, как сообщает министерство, была вакантной, никто до сих пор эту должность не занимал. 

Департамент создан в этом году, руководителя не искали

Исполняющий функции канцлера Т. Даукантас сказал BNS, что не помнит, когда точно был создан возглавляемый им Департамент права и администрирования, однако сказал, что это было сделано в нынешнем году, скорее всего, летом. 

Однако, почему на замещение должности главы департатмента не был объявлен конкурс, Т. Даукантас ответить не мог. 

Он утверждал, что возможность восстановить статус государственного карьерного служащего и претендовать на должность в министерстве ему позволяет закон, и он этой возможностью воспользовался.  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.