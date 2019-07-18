Канцлером президентской администрации Литвы стала А. Будрите

Фото BFL/ Кястутиса Ванагаса

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Канцелярию президента Литвы Гитанаса Науседы возглавила Альге Будрите.

Распоряжением Г. Науседы А. Будрите назначена на эту должность с понедельника.

На этом посту она сменит многолетнего президентского канцлера Гедрюса Красаускаса, который назначен заместителем канцлера.

А. Будрите ранее возглавляла избирательный штаб Г. Науседы. До этого она была руководителем компании International Fintech, еще раньше возглавляла Департамент личного банкинга банка Swedbank и работала в других банках страны, была заместителем директора портала новостей 15min.lt.

Раньше на должность канцлера президентской администрации проводился конкурс, с января этого года закон был изменен и это стало должностью политического доверия президента.

BNS